傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）2012年踏入成人界，13年以來累積眾多粉絲，並身兼DJ身份，相當活躍地活動著。一年一度TRE台北國際成人展開幕，她也是眾多女優出席名單之一，9日卻無預警在大批粉絲面前宣布「引退」，且她全程用中文表達心情，誠意非常足夠。

▲濱崎真緒最後一屆出席TRE成人展。（圖／翻攝自濱崎真緒IG）



濱崎真緒9日出席TRE台北國際成人展，她穿著白色貼身短裙，秀出豐滿上圍，在與粉絲互動環節，她全程以中文說著，「大家開心嗎？我已經學了一段時間的中文話了，然後呢，謝謝大家13年對我的支持，我希望大家今天很開心過3天」。

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▲▼濱崎真緒台灣全中文宣布「我要引退了」。（圖／翻攝自濱崎真緒IG）



沒想到，濱崎真緒緊接著拋出震撼彈，「因為這個可能是我最後一次參加台灣TRE了，因為我要和大家說『我要引退了』，謝謝大家。」突然宣告離開成人界，台下一片哀嚎聲，所有人從震驚裡難以恢復心情。

▲▼TRE成人展吸引逾千名粉絲到場朝聖。（圖／讀者提供）



濱崎真緒連續3天都會在活動上與粉絲見面，本屆2024 TRE台北國際成人展全面升級，展區、攤位皆擴大，從9日起到11日為期三天在南港展覽館二館與粉絲見面。