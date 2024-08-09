反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

記者劉宛欣／綜合報導

台灣拳擊選手林郁婷深陷性別爭議風波，但她仍頂住壓力，在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），挺進了即將在11日登場的金牌戰。台灣各界紛紛隔空送上應援打氣，資深媒體人范琪斐8日也上傳了一支影片，大罵質疑林郁婷的台灣酸民，還坦言本來認為JK羅琳只是比較保守，如今看來「是真的腦袋壞掉」。

▲林郁婷已經挺進了金牌戰。（圖／路透）

范琪斐透露日前做了林郁婷爭議的影片後，下方出現了一些讓她難以忍受的留言。其中有人認為林郁婷應該自己拿出證據，她傻眼直呼「我不知道為什麼林郁婷要主動做這件事情，現在是你們指控她，指控的人要負舉證責任啊！像IBA（國際拳總）這種你要拿出證明啊！你做了什麼檢測啊？」而且她指出即使林郁婷今天真的再做了檢測，依然會有人跳出來說三道四，因此她堅決反對。

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▲范琪斐力挺林郁婷。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

另外，還有人拿林郁婷的長相說事，說目測就林郁婷就是像男生，范琪斐批評「現在什麼時代了？女生還有一個固定的長相嗎？那我現在也說我目測覺得你無腦，你趕快去做個MRI證明一下，這個合理嗎？」至於網路上還有人討論的DSD（性發展障礙），只存在少數，而且林郁婷從小就是女性，爭執根本沒有意義。

至於JK羅琳一連串在社群上的抹黑攻擊，范琪斐也氣得表示：「那個JK羅琳，我是真的是受不了她，以前我還會覺得她就是保守一點，（現在）不是一點保守，是真的腦袋壞掉」，相當不認同JK羅琳的言論。