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為了5分半的戲！唐綺陽滿手血「不動40分鐘」：我想讓畫面一致

記者許逸群／台北報導

驚悚短影音台劇《都市懼集》，集結78位演員呈現34集極短篇「沒有鬼的恐怖故事」，今（6日）發布集結金鐘視帝黃河、唐綺陽、網紅蛇丸與胡椒等人演出的〈商圈〉單元花絮，曝光在人來人往的商圈中潛藏種種細思極恐的情節。

▲▼驚悚短影音台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲▼網紅蛇丸與胡椒的演技令人驚艷。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲▼驚悚短影音台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

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蛇丸與胡椒共演的「恐怖扭蛋」吸引網友關注，劇中兩人在西門町直播開箱食物扭蛋，卻引發駭人意外，戲裡戲外都吸引路人駐足圍觀。蛇丸透露，拍攝當下，他秉持不浪費食物的精神，真的把「手指頭」造型食物吃下去了，打趣說：「結果發現真的超難吃！」但首次演出的劇本也算是挑戰新里程碑。

▲▼驚悚短影音台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲唐綺陽在劇中飾演美食評論家。（圖／CATCHPLAY+提供）

在「五星評論」中飾演美食評論家的唐綺陽，憶及拍攝當天等待換鏡位拍攝時，她敬業地維持同一個姿勢長達40分鐘，而該單元播出內容僅約5分鐘30秒，她說：「我當時手上都是血，導演說我可以去旁邊休息，但我想讓下一顆鏡頭仍是一致的畫面，所以我真的就一直舉著手躺在桌子上！」

▲▼驚悚短影音台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲唐綺陽敬業維持同一姿勢長達40分鐘。（圖／CATCHPLAY+提供）

黃河在劇中詮釋令人發毛的恐怖廚師，他開玩笑直呼：「可以演到這個戲真的是太開心了，因為我覺得我遇到一個千載難逢的機會是，我竟然可以親手把唐綺陽老師給做掉了。」不過話鋒一轉也說道：「這不是每一個角色都會有的機會，很開心有好好地完成這個任務。」

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關鍵字

都市懼集, 唐綺陽, 黃河, 蛇丸, 胡椒

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