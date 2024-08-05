林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

記者顧齊祐／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運8強戰中順利過關，挺進4強賽，近期她的性別遭《哈利波特》作者JK羅琳影射攻擊，引發全球關注，也讓全台灣都相當氣憤與關心。近日就有網友分享過去林郁婷在節目上穿著浴衣的模樣，心疼表示：「明明就是溫柔的女孩子」。

▲林郁婷18歲青澀模樣。（圖／翻攝自YouTube／公視點點愛）

林郁婷因性別爭議不僅被作家JK羅琳抨擊，在第一場戰勝烏茲別克Sitora Turdibekova，以及8強賽勝過保加利亞Staneva Svetlana Kamenov後，想與對方致意也皆遭到無視，讓大家都相當心疼。

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▲林郁婷與阿嬤一起穿著浴衣。（圖／翻攝自YouTube／公視點點愛）

近日就有網友分享了林郁婷18歲時與阿嬤一起上節目互動的片段，畫面中她與阿嬤一起穿著浴衣學習茶道，畫上淡淡妝容，戴著黑框眼鏡，整個人顯得非常清秀。她也害羞表示，自己平常並不會化妝，這次在臉上塗抹很多層化妝品，讓她感覺很不習慣。

▲林郁婷嘗試畫上淡淡妝容。（圖／翻攝自YouTube／公視點點愛）

節目片段被挖出後，引來不少網友留言加油打氣「郁婷長的很清秀漂亮」、「明明就是溫柔的女孩子」、「謝謝郁婷的勇敢你要加油」、「郁婷是努力又窩心的孩子」、「郁婷是可愛帥氣的女生無庸置疑」。