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Lisa大解放「布料超少」僅遮上圍　中路全空！身材不科學

記者顧齊祐／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa因深邃的五官及完美的身材比例，而有「人間芭比」的稱號，在離開YG娛樂以後，她創立個人公司「LLOUD」，積極拓展個人事業。近日她也在個人Instagram曬出一系列美照，穿上了兩截式洋裝，而上半身布料少到僅能遮住胸前位置，吸引不少粉絲圍觀。

▲Lisa近日現身在義大利。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa近日現身在義大利。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

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Lisa近日現身義大利，並在Instagram發布了一系列美照，畫面中她放下一頭俐落的中短髮，穿著兩截式的純白洋裝，上半身的布料少的驚人，僅能遮住胸前位置，展現驚人身材曲線。

▲Lisa上身布料超少，展現不科學身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa上身布料超少，展現不科學身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

貼文的最後，Lisa還曬出了自己的崩壞照，照片裡，由於鏡頭劇烈地晃動，導致她變得非常模糊，精緻的五官也失去了原本的模樣，但仍看得出她笑得非常燦爛，整個畫面顯得相當俏皮。

▲Lisa曬出崩壞照，五官超模糊。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa曬出崩壞照，五官超模糊。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

美照曝光之後，也吸引不少網友朝聖，紛紛留言表示「腰好細」、「世上最美的女孩」、「服裝讓她更美麗了」、「好漂亮的偶像」、「我真的太著迷了」。

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