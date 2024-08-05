王齊麟3度表態結婚！告白陳詩媛「妳願意嗎？」奪金拋1暗示好事近

記者陳芊秀／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，創下史上第一個連霸奧運冠軍的紀錄。他4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（綽號：十元），賽前與女友拍影片支持羽球運動，奪金後再度被網友問「可以結婚了嗎」，他以一張圖回應嗨翻全網。

▲王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛。（圖／翻攝自IG）

陳詩媛在王齊麟出戰前，合拍一段應援影片，不僅互動甜蜜，片中旁人問到「求婚是真的嗎？」男方更是直接看著她說：「妳願意嗎？」而巴黎奧運期間，她被網友在維基百科寫成王齊麟教練，男友在threads展開「海巡」回留言，她也常透過限動獨家分享男友準備比賽的模樣，最新照片更配文「這是屁孩麟與他的巴黎奧運金牌」，閃瞎眾人。

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▲王齊麟巴黎奧運出賽前與陳詩媛拍影片，問到求婚直接問女方：「妳願意嗎？」（圖／翻攝自IG）

再加上大陸選手在奧運奪金後求婚，王齊麟是否也會在奪金後求婚，受到外界高度關注，陳詩媛曾回應網友好奇：「應該是不會。」而他則是回了一個「耐人尋味的微笑」貼圖，如今第二面金牌意義非凡，網友敲碗「可以結婚了嗎？」他回的是日本和服人偶表情圖示，同時這個圖案常被網友用來象徵「結婚」，令網友期待好事將近。

▲王齊麟比賽期間被好奇是否求婚，陳詩媛回應「應該是不會」，他則回應一個微笑表情符號。（圖／翻攝自threads）

▲王齊麟與李洋成功奪金牌，他再被問可以結婚了嗎，回應一個表情符號，常被網友拿來象徵結婚。（圖／翻攝自threads）

