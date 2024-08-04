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《哈利波特》露娜11歲罹厭食症　首度獻聲動畫藏心酸巧合

記者許逸群／綜合報導

全新原創動畫《怪奇家族》改編自暢銷澳洲童書，更與《神偷奶爸4》、《100%小狼人》續集同入選今年雪梨影展。電影描繪生於魔法家庭的天才樂童少女貝貝，試圖學習魔法、拯救家族的歷程，還找來《哈利波特》系列飾演「露娜」的愛爾蘭女星伊凡娜林奇，首度為電影長片獻聲配音。

▲▼全新原創動畫《怪奇家族》。（圖／原創娛樂提供）

▲▼動畫《怪奇家族》改編自澳洲插畫作家科林湯普森的「佛萊德家族」系列童書。（圖／原創娛樂提供）

▲▼全新原創動畫《怪奇家族》。（圖／原創娛樂提供）

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片中設定貝貝雖為天才小提琴手，卻是家中唯一不懂魔法的平凡人，屢屢與父母發生爭執；現實裡，為貝貝配音的《哈利波特》「露娜」女星伊凡娜林奇，也曾因11歲時罹患厭食症，引發家人不諒解而困擾，並在自傳中透露當時閱讀《哈利波特》是唯一能令她活下去的動力。

▲▼全新原創動畫《怪奇家族》。（圖／原創娛樂提供）

▲伊凡娜林奇首次為電影長片配音。（圖／原創娛樂提供）

伊凡娜林奇因不凡經歷，15歲時由上萬人的演員海選中，獲得演出《哈利波特》中怪怪美少女「露娜」的機會，當時導演大衛海曼曾說：「其他人是在扮演露娜，但伊凡娜林奇就是露娜！」

除了《哈利波特》之外，伊凡娜林奇曾在訪談中提及童年看《花木蘭》帶給她的啟發，讓她對影視、藝術有所嚮往：「我永遠不會忘記戰場那一幕，花木蘭作為一位年輕女性，能看到大局、勇於反抗權威。」如今能為動畫擔綱主角配音，也猶如實現她童年時的夢想。

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怪奇家族, 哈利波特, 露娜, 伊凡娜林奇

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