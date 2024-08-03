鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！　晚上衣服不能晾陽台原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

8月4日週日是農曆7月（鬼月）第一天，俗稱鬼門開，每年鬼月有各式各樣的禁忌，命理專家周映君日前便在《命運好好玩》上列出了鬼門開的7大禁忌，提醒大家盡量不要觸犯，才不會招惹到所謂的「好兄弟」。

▲周映君分享農曆七月7大禁忌。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

1.忌夜晚衣服晾外面

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晚上衣服晾不乾，如果迫不得已要在晚上洗衣服，一定要晾在室內，周映君指出衣服晾外面，容易「網住好兄弟」，等於是設了陷阱，對自己會造成不好的影響。

2.屋內不能撐傘

傘類似於收魂的法器，讓魂魄可以有遮蔽的地方，周映君解釋，如果傘在外頭剛好收到了好兄弟，在閉合的狀態下進入家中，剛好躲避掉了門神，之後如果再於屋內撐開，等於就是把他們帶進來。

3.人形玩偶眼睛貼好紅紙，整個包好收起來

好兄弟沒有肉體，所以魂偶爾會暫住在人形的玩偶之中，進去的管道就是人偶的眼睛，一旦他覺得住得還不錯，很可能到了鬼月結束，都還不願意回去。

4.小型陰廟盡量別去

盡量不要去小型陰廟拜拜，周映君指出農曆七月很多大型廟宇都有普渡活動，但某些路邊的陰廟沒有地藏王菩薩管理，好兄弟容易失控，切記不要去拜有應公之類的小廟，因為鬼月是屬於他們的季節。

5.勿到醫院探病

周映君表示醫院是陰陽交界的地方，尤其現代很多人都是在醫院離世，很多鬼差、黑白無常、自家的祖先在那裡迎接，類似於「轉運站」，所以鬼月盡量不要去醫院，如果迫不得已一定要去，要記得用茉草清洗身體，把不好的氣洗掉。

6.忌玩水

眾所周知農曆七月不宜玩水，周映君指出很多不受控制的好兄弟會在這時趁機抓交替，尤其某些已經被傳盡量不要去的江邊、河邊、海邊，就千萬不要觸碰禁忌，真的熱到想要碰水，可以選擇有救生員的游泳池。

7.忌言行失當，惹好兄弟生氣

俗話說「寧可信其有，不可信其無」，周映君警告農曆七月盡量不要鐵齒，出口批評迷信，相關的言論都可能惹惱好兄弟，好兄弟很可能為了捉弄人而製造一些事件。