才剛宣布離婚！卡蒂B認了懷第三胎　外媒查到「生父身分」

記者劉宜庭／綜合報導

卡蒂B（Cardi B）才剛宣布將與丈夫Offset離婚，昨（2日）突然證實懷上第三胎的消息，震驚眾人，「每一個結束都是一個新的開始！」有外媒從離婚文件中得知，肚中寶寶生父為Offset，並要求男方支付三個小孩的贍養費。

▲卡蒂B認了懷第三胎。（圖／翻攝自卡蒂B臉書）



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卡蒂B是美國饒舌天后，憑著豪邁又直率的風格，在全球擁有超高人氣。她與Offset於2017年結婚，後來多次傳出婚姻危機，經歷多次分居、和好，還曾在2020年提出離婚，但在1個月後改口不離，感情狀況令外界霧裡看花。

不過，卡蒂B近日宣布離婚，並且已經提交相關文件，不久後她突然發文證實懷孕，她指出每一個結束都是一個新的開始，並向肚中寶寶喊話：「你帶給我更多的愛、更多的生活，最重要的是讓我重新獲得力量！你提醒了我，我可以擁有一切！你讓我明白，我不必在生活、愛情和激情之間做出選擇！」

▲卡蒂B夫婦曾多次陷入婚姻危機。（圖／翻攝自卡蒂B IG）

突如其來的懷孕喜訊，加上不久前的離婚消息，頓時掀起外界揣測。據《TMZ》報導，據卡蒂B離婚文件內容，文中明確指出2人即將迎接第三胎，她要求男方支付孩子的撫養費。此外，有知情者爆料，這次2人決定分開無關第三者，而是隨著時間推移感情變淡。