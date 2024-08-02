《星光2》葉瑋庭揭曉二寶性別！　羞吐：老公離夢想更近了

記者王靖淳／綜合報導

歌手葉瑋庭自節目《超級星光大道2》走紅，她在2017年嫁給外籍老公Russ，婚後育有女兒Mackenzie，並於今年4月宣布懷上二寶的喜訊，今（2）日更在臉書發文公開寶寶的性別是女生，表示老公非常開心，因為離對方想生三個女兒的夢想又更近了。

▲葉瑋庭公布二寶是女生。（圖／翻攝自Facebook／葉瑋庭Uni Yeh）

葉瑋庭提到，老公的夢想是想要擁有三個女兒，甚至更多，但她表示「沒有要理他的意思」，並笑言自己就是第三個女兒，肯定比其他兩個女兒還要幼稚。她透露，女兒Mackenzie對於妹妹的即將到來感到期待，經常在玩遊戲時會說：「等妹妹出來，我就會抱著她這樣跳跳跳。」還會把自己穿不下的衣服拿給小Baby，且將任何小的東西都說是給妹妹的，讓葉瑋庭感到很溫馨。

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▲葉瑋庭分享超音波照片。（圖／翻攝自Facebook／葉瑋庭Uni Yeh）

葉瑋庭透露，目前她已經進入懷孕28週，她表示感謝檢查結果顯示一切平安健康，並且希望第二胎的寶寶能夠身體健康、個性好相處。最後，她不忘在文末感謝大家的關心，同時也附上自拍照以及女兒的超音波照，並以溫暖的言語表達對未來的期待與祝福。