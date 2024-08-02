五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活日常。沒想到，她2日凌晨在社群網站坦言，7月31日深夜11點59分在國道出車禍，「但對方肇事逃逸了」，雖然性命無虞，但現場即時影像調不出來，「現在一切很無助。」

▲▼五熊車被撞飛還翻了好幾圈。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）



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五熊透露當時正準備從台南開車返回台中，未料剛上高速公路10分鐘，便在「國1北300.4公里」處被一台車從右後方撞擊，車輛飛起並翻滾數圈，最後撞到內車道護欄才停下來。不幸中的大幸是，「玻璃都沒破，我們想辦法爬了出去。沒有後車追撞，車子裡面當時都是煙，但還好沒有爆炸。」

▲▼五熊透露撞到她的車是馬自達。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）



警察和救護車陸續抵達現場後，將五熊和同車者送往醫院進行一系列檢查，包括抽血、X光、核磁共振等，「打止痛、吊點滴，胸和背持續疼痛像激烈運動拉傷～。」

▲五熊目前性命無虞。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）



雖然已做完筆錄，但撞到五熊的肇事車輛已經逃逸，「因為我們前後的車錄器都沒照清楚它的車號而且一撞，我們畫面就斷訊了。」至於國道的即時影像，警察則表示因為故障調不出來，「需要等一個月的時間找相關單位調監視器。」

▲▼五熊被撞後，行車紀錄器畫面就斷訊了。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）



警方推測肇事者可能酒駕、是逃犯或因經濟問題而逃逸，「這不好抓！可能抓不到！」五熊聽完非常無助，只希望有任何目擊者能夠提供行車紀錄器影片，協助她找到肇事者。

五熊臉書全文：

我出車禍了，但對方肇事逃逸了

2024/7/31 23:59 我們從台南開車要回台中，剛上高速公路十分鐘，我們被一台車從右後方撞，碰！我們飛了起來，翻了好幾圈～

最後撞到內車道護欄停了下來！

在「國1北300.4公里」處。

感謝主！玻璃都沒破，我們想辦法爬了出去。

沒有後車追撞，車子裡面當時都是煙，但還好沒有爆炸。

後來警察來了、救護車也來了。我們去了醫院做了一系列檢查，抽血、X光、核磁共振、打止痛、吊點滴，也做了筆錄。胸和背持續疼痛像激烈運動拉傷～

但撞我們的人 逃逸了！因為我們前後的車錄器都沒照清楚它的車號而且一撞，我們畫面就斷訊了。

國道警察說 現場即時影像，調不出來，故障。他們也沒辦法！需要等一個月的時間找相關單位調監視器。

而且警察說 他可能酒駕、可能是逃犯、可能沒錢，所以跑了，這不好抓！可能抓不到！

現在一切很無助 懇求 有任何目擊者，能不能提供行車紀錄器影片給我～幫助我們！ 謝謝