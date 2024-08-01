林佩瑤老公「出國前弄丟包包」！　險上不了飛機惹怒她：豬隊友

記者王靖淳／綜合報導

女星林佩瑤自節目《超級星光大道2》出道，過去因擔任空服員而獲得「最美空姐」封號，平時會在社群記錄生活的她，最近和老公飛往義大利度蜜月，不過出發前卻發生老公包包不見的插曲。為此，林佩瑤透過影片記錄過程，除了透露事隔5年的蜜月差點又要取消，同時也無奈表示：「你們身邊也有雷包隊友嗎？」

▲林佩瑤最近和老公出國度蜜月。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

影片中，林佩瑤和老公先把兔子寄放在寵物旅館，準備離開前老公卻跟她說自己沒帶包包，於是夫妻倆就再趕回家裡拿，不料到家後發現包包根本不在。原本林佩瑤擔心這個插曲，會影響老公出國前的心情，結果對方反而樂觀回她：「出來玩要保持好心情。」讓林佩瑤相當哭笑不得，因此回嗆老公：「你現在還笑得出來！」

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▲林佩瑤拍片分享老公找回包包的過程。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

然而，後來林佩瑤的老公接到一通電話，表示有好心人撿到他的包包，於是夫妻倆就趕緊搭車前往警察局，順利在出國前將包包尋回。不過，當林佩瑤的老公拿回包包準備離開時，又差點將錢包遺留在警察局，讓她當場氣得大罵對方：「已經快要趕不上飛機了！」

▲林佩瑤透露老公差點害他們趕不上飛機。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

最後，林佩瑤的老公開心表示「上天不會給你過不去的考驗」，讓林佩瑤聽完後立刻吐槽：「那是因為你現在撿到了，才講得出這種話好不好！」後來夫妻倆也順利趕到機場，準備展開蜜月旅行，不過這段插曲讓林佩瑤形容像是洗了三溫暖一樣，同時也在影片最後打趣向大家呼籲：「珍愛生命，遠離水瓶！」影片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛留言表示「超好笑」、「真的會瘋掉」，認為夫妻倆的互動太逗趣。