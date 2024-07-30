佩甄床頭放情趣用品「自豪可以遙控」！媽媽突送情趣內衣...公婆在旁尷尬了

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請黃小柔、楊千霈、Apple上節目討論「男士禁入！女生專屬私密話題不宜外流！」，佩甄分享說，自己床頭的情趣用品都是姊妹們送的，媽媽還在生日時送她情趣內衣。除此之外，嘉賓Apple分享自己懷孕的時候狂看車銀優照片，希望小孩可以向男神，但生完孩子時姊妹們來探訪，還感嘆小孩太像她老公，怎麼不像車銀優，讓她老公當場垮臉。

▲Apple、楊千霈、黃小柔上節目暢談女生專屬私密話題。（圖／緯來戲劇台提供）



佩甄說，她身邊充斥著尺度很開的女藝人，她床頭的情趣用品都是各個姐妹們送的，「每次聊一聊就說，我跟你講我那款超好用的，大拇哥震得跟什麼一樣，還可以遙控，下次吃飯其他人就多買一個了。然後再下一次又有姊妹說，我跟你講現在那個嘟嘟鳥真的很棒，超好用、二代升級了，吸力超強。」於是佩甄床頭又多了一支「嘟嘟鳥」。

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▲佩甄笑說床頭情趣用品都是姐妹送的。（圖／緯來戲劇台提供）



沈玉琳說，而且年紀愈大生日禮物都是這類的，佩甄說今年媽媽送他生日禮物，她當場開箱，媽媽還有點不好意思說回去再開啦，佩甄想說沒關係啦跟大家分享，沒想到打開是情趣內衣，讓一旁的公婆嚇得傻眼，媽媽還不好意思地說「就歹勢ㄟ」，佩甄打圓場說不會啊，這個很好啊，謝謝妳幫我挑。

▲佩甄還收到媽媽送的情趣內衣。（圖／緯來戲劇台提供）



佩甄還說，自己懷孕時剛好與沈玉琳、小鐘他們主持《黃金B段班》，常跟玉琳哥相處，小孩生出來時還被說長得像沈玉琳，沈玉琳說那時候還被洗版，佩甄還哭了，佩甄說連她老公都在家哭，Apple分享說自己懷孕時每天看車銀優的照片，希望自己的孩子生出來像車銀優，生完後姊妹們來看她都說，小孩長得超像她老公，她還哀怨說怎麼不像車銀優啦！沒想到卻惹得老公不爽認為她太誇張了。