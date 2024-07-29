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GD兩歲姪子「撞臉叔叔小時候」　萌笑近照對比曝網驚呼： 權氏神基因

文／妞新聞 

〈HEARTBREAKER〉、〈Breathe 〉、〈Crayon〉、〈無題, 2014〉，只要出品就會橫掃的南韓天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」，終於要回歸倒數中了嗎（跪下合掌）？去年預定要發歌的他，卻因為毒品風波推遲計畫，簽入新東家Galaxy Corporation後，在今年鬆口「將在下半年回歸」，如今時間已經到了！全球粉絲（VIP）已經進入備戰模式啦！

不務本業當教授？

G-Dragon副業太多爆熱議

 
 
 
 
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身為在歌謠界擁有巨大影響力的國際巨星，GD也跨足藝術、時尚領域，主理品牌「PEACEMINUSONE」連續好幾波與運動品牌NIKE合作打造話題聯名鞋款，今年度更挑戰科技AI人工智慧產業，受邀擔任南韓名校「科學技術院（KAIST）」的客席教授，忙副業、忙到7年沒出SOLO，讓粉絲們又驕傲又緊張，還好終於要回歸本業，韓媒更猜測大機率訂在本尊生日8月18日前後回歸，就讓我們一起看下去。

「姪子傻瓜」開心死

叔姪相似度100％對比照曝光

▲GD是南韓演藝圈公認的「姪子傻瓜」。（圖／naver，下同）

GD是南韓演藝圈公認的「姪子傻瓜」！自從親姊姊權達美與姊夫金敏俊（김민준）在2022年誕下一子後，升格當舅舅的國際巨星就不時的在個人SNS曬娃，還贈送「全球唯一聯名款運動鞋」給姪子（Eden），超寵語氣＋貼心行徑讓粉絲們大呼：「超羨慕～」。

GD兩歲姪子「撞臉自己小時候」！肉肉臉＋萌笑近照曝，網神出比對照驚呼： 複製貼上

近日萬眾寵愛的星二代Eden已經滿2歲半，媽媽權達美在限時動態曬出的近況照卻意外掀起熱議啦！可以看到穿著白色無袖上衣加條紋褲的Eden已經抽高不少，但是圓圓小臉依舊肉嘟嘟，加上酒窩甜笑，讓粉絲們越看越熟悉，比對叔叔GD的兒時舊照發現「相似度根本高達100％」，從臉型到五官根本一個模子印出來一般，讓網友紛紛大呼：「是複製貼上吧？」、「嬰兒時期就很像了！」、「權氏神基因～」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍

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