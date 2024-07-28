全世界「最愛的女人」！英女王伊莉莎白電影獲讚：記錄時代變化

記者許逸群／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世即將屆滿2年，一部描述她精采傳奇人生的紀錄電影《天生女王》也將在台上映。值得一提的是，在位70年的她，伊莉莎白女王前後共統治30多個國家，是世界史上出現在最多國家和地區的郵票和貨幣的人物，即使辭世2年，依然是最受全世界「最愛的女人」。

▲英女王伊莉莎白的紀錄電影獲讚「記錄時代變化」。（圖／海鵬影業提供）

紀錄電影《天生女王》由已故英國導演羅傑·米契爾（《新娘百分百》導演）執導，憑藉極出色的剪輯，邀請觀眾對各個年代的伊麗莎白進行了對照。伊莉莎白二世1926年生於倫敦，是1952年至2022年間「英國暨大英國協王國」女王，前後共統治30多個國家。

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▲以伊莉莎白肖像為主的貨幣眾多。（圖／海鵬影業提供）

在伊莉莎白逝世前，有十多國仍尊其為君主。在廣大英國人心目中，她是國家團結的象徵。尤其她的端正品行，為國民樹立行為操守的典範，更助英國在國際社會間提升軟實力。許多國家都曾使用過以她肖像為主的貨幣，即使現今亦在國際間廣為流傳。

伊莉莎白21歲即宣誓將終身服務人民，在位70年除非身體欠佳，幾乎都會出席重要場合。她曾帶著英國走過二戰後的陰霾，並在國家每每發生「危機」時都能站出來穩定民心。對她傳奇人生有著精采描繪的紀錄電影《天生女王》，獲國際影媒《特寫鏡頭》盛讚「記錄時代變化」。