網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

記者潘慧中／綜合報導

Energy時隔22年終於在27日舉辦大型演唱會，台北小巨蛋吸引兩萬人重溫青春，但也有粉絲因搶不到票和他們擦身而過，還到張書偉老婆的社群網站留言嗆「拿公關票就不要發文了」，這讓謝京穎委屈發聲了。

▲謝京穎回應網友嗆聲。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



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謝京穎27日晚間於Threads上傳在小巨蛋內的背影照，回眸一笑稱「今晚是小粉絲」。沒想到，意外引來部分網友嗆她拿公關票就別發文，「避免爭議，因為很多人都搶不到！」

▲謝京穎到場替老公張書偉應援。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



對此，謝京穎4小時後在留言區附上3個淚眼的表情符號，並解釋「我是拿工作人員的證件」，不少粉絲也替她抱不平地說：「張太太進場看不是很正常嗎」、「安太座啊，老婆發文哪有什麼好爭議的。」

▲▼ Energy書偉（上圖，下圖中）在台上說老婆坐在包廂。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，張書偉27日在台上很嗨地跟歌迷告白「終於可以說，我也愛你們」時，坤達馬上提醒「你老婆（謝京穎）今天有來嗎？確定這樣OK」後，書偉就笑著解釋：「她有來啊，在包廂，她說我放假，今天屬於大家！」