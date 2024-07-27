《歌手2024》遭疑「黑箱作假」官方回應！　那英奪冠：敢接受負評

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌唱節目《歌手2024》於昨（26）日舉辦總決賽，最終由那英奪下冠軍，然而，節目結束後，竟流出迪瑪希與加拿大唱將凡希亞（Faouzia Ouihya）忘關麥克風的對話內容，節目也被懷疑黑箱操作。對此，《歌手》製作單位在27日出面回應，強調「肯定真實」。

▲那英在《歌手2024》拿到冠軍。（圖／翻攝自微博／那英NA工作室）

《歌手》製作單位27日深夜發文，看似是收官感想，但開頭就以「肯定真實，無需設防」為標題，寫道：「77天漫長的打量，我們感謝人群發出的聲響，它讓人篤定——真實，本就是一種立場。肯定真實，無需設防。音樂騙不了人，音樂不能騙人。」疑似是在回應作假爭議。

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▲《歌手2024》製作單位發文。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

而那英在前一天拿到歌王封號後，受訪時也表示，她已經預料到拿冠軍肯定會有很多負面評論，「你敢不敢接受？我敢。」她認為所有的過程只有自己最清楚，「我在這裡還是要先感謝我自己，然後感謝在座的每一個（人）。」

此前，凡希亞因穩定的表現，被看好是冠軍候補，然而，她最後輸給了並非一直在前段班的那英，且比賽結束後，有網友發現迪瑪希在沒有關掉麥克風的狀態下，說出：「他們說一定是中國人在你前面。」而凡希亞則是一臉複雜地回：「好，沒關係。」才掀起黑箱操作爭議。

▲迪瑪希和凡希亞的對話，引發觀眾對那英奪冠的質疑。（圖／翻攝自微博）