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颱風天「小優Eason上班路超狼狽」！　抵電視台崩潰了：兩個都錯

記者劉宜庭／綜合報導

凱米颱風襲台期間，雖然有許多縣市24、25日都放颱風假，但仍有人得冒著風雨上班，其中就包括小優（游振宜）和Eason（黃尹宣），2人前往電視台路上雨傘被吹到開花，熬過崩潰路程後，卻又發現一件殘酷事實：「我們兩個都來錯場次時間！」

▲颱風天「小優Eason上班路超狼狽」！　抵電視台崩潰：有什麼毛病。（圖／翻攝自IG／Eason）

▲Eason、小優颱風天上班路超狼狽。（圖／翻攝自IG／Eason）

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影片中，Eason站在風雨中，手中緊握著一把紅色的傘，面對強勁風勢，他努力保持平衡，身體不斷被風吹得晃動，整個人顯得十分狼狽，他無奈直呼：「大清早的！」

當下，小優人就在Eason旁邊，同樣遇到相同狀況，2人崩潰又無奈地笑出聲，「丟臉的路上有你和我」，她形容，影片是兩個快被吹走的人，並要眾人觀看畫面時注意音量：「真的很荒謬！兩個超狼狽的人。」她強調，2人完全沒有在做效果。

▲颱風天「小優Eason上班路超狼狽」！　抵電視台崩潰：有什麼毛病。（圖／翻攝自IG／Eason）▲颱風天「小優Eason上班路超狼狽」！　抵電視台崩潰：有什麼毛病。（圖／翻攝自IG／Eason）

▲Eason、小優抵達電視台才發現搞錯錄影時間。（圖／翻攝自IG／Eason、小優）

好不容易抵達攝影棚化妝室，小優和Eason才發現搞錯錄影場次時間：「他們發12點結果我們10點就來了，哈囉？！」她無奈自嘲：「提早兩個小時來是有什麼毛病。」Eason事後也轉發影片：「耍白痴的路上我不孤單。」

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