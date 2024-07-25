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啦啦隊女神笑笑恐懼症發作　竟然是被這個動物嚇慘

記者葉文正／台北報導

浪LIVE「Leopard Girls 電豹女」日前開放徵選新血，憑藉著有未來發展性和工作內容，立刻吸引大批美眉爭相報名。而本屆電豹女徵選以高規格、高標準設計，不但有團練環節，還規劃團遊，只為觀察女孩們的互助精神、臨場反應、自我挑戰的態度，讓學姐學妹互動狀態一目了然。

▲女孩們在萌寵區餵食。（圖／想想時間有限公司）

▲女孩們在萌寵區餵食。（圖／想想時間有限公司）

可別以為團遊就只是單純的戶外遊玩，當電豹女率領學妹候選人造訪嘉義「咩咩上樹」萌寵樂園時，40位可愛女孩的大陣仗瞬間成為全場最香焦點。她們輪流與水豚君、笑笑羊比萌，雲豹女神笑笑居然「動物恐懼症」發作，被可愛的笑笑羊嚇到驚聲尖叫。笑笑好姊妹雪寶一面喊害怕，但還是努力克服恐懼，下場體驗讓小羊跳到背上。

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▲女孩們在萌寵區餵食。（圖／想想時間有限公司）

▲笑笑恐懼症發作。（圖／想想時間有限公司）

高空繩索設施更是一大考驗，膽子較大的學妹候選人不但樂於其中 ，還越玩越起勁。但也有人因懼高當場暴哭，在空中淚崩花容失色。但為了完成團遊任務，美眉們還是堅持闖完10關，一路從早上10點玩到下午3點15分，壓線衝往嘉義高鐵站。

幸好萌寵樂園園區距離嘉義高鐵站僅需5分鐘車程，40位美眉順利搭上返家的列車。有趣的是，看到高鐵車廂一口氣出現40位漂亮女孩，所到之處皆吸引大批遊客關注。

她們返家後沒多久，就傳來凱米颱風登陸消息，讓電豹女們直呼幸好沒有影響團遊。原來她們過去對颱風都有恐怖回憶，雪寶小時候遇颱風天淹水及腰，驚見巨量蟑螂湧出，驚悚景象至今揮之不去。Nia溜狗習慣風雨無阻，結果颱風天出門的下場就是在狂風中被拉著跑，人和狗都狼狽不堪。

諺諺、筱緹和語萱也都有差點被颱風吹跑的經驗，諺諺和語萱最後是抱著電線桿、柱子才得救，筱緹被颳到撞上牆壁，從此不敢在颱風天出門。笑笑更誇張，有次鐵齒在颱風天開車出門，結果上了高架橋，車子被風吹到劇烈搖晃彷彿海盜船，讓她心中留下恐懼陰影，再也不敢於颱風天貿然開車上路。

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