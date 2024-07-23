快訊／大咖日劇男神在台灣！　「新婚2個月」宣布出演2.3億台劇

記者黃庠棻／台北報導

耗資2.3億元製作費，台灣詩選劇集重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》，集結重量級演員卡司陣容柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏、余佩真、陳妤、柯一正、梁湘華、葉廷麒共同主演，今（23）日舉辦記者會，沒想到大咖日劇男神高橋一生驚喜現身，宣布共同出演。

▲《零日攻擊ZERO DAY》找來高橋一生出演。（圖／記者黃庠棻攝）

高橋一生今（23）日驚喜現身在三創舉辦的《零日攻擊ZERO DAY》記者會，只見他穿著一襲黑色西裝輕鬆現身，這也是他5月宣布結婚之後第一次在台灣露面。他透露自己的角色是「大企業社長左右手」，劇中跟連俞涵有情愫，之後話鋒一轉，笑說「不能暴雷」。

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▲《零日攻擊ZERO DAY》找來高橋一生出演。（圖／記者黃庠棻攝）

日本男演員高橋一生首度參與台劇演出，劇中飾演一名台日混血，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，戰爭敏感時機久違重逢，兩人都在猜測對方真實目的。首次參與台灣作品，高橋一生事前為角色做足功課，中英日三種語言台詞轉換無礙，並表示每個體驗都很新鮮，工作人員及對手演員也十分專業、敬業。連俞涵則笑說，要演男神前任，內心壓力不小。

▲《零日攻擊ZERO DAY》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）