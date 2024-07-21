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金秀賢為她晚1天回國！上90歲黑柳徹子節目…講到吃豬排反應超萌

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男神金秀賢主演電視劇《淚之女王》創下高收視，人氣也再度襲捲亞洲，日前造訪日本舉辦粉絲見面會，並接受當地電視台訪問。其中他為了錄製90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》，更延遲一天返回南韓，該節目於19日播出，親切態度大獲好評。

▲▼金秀賢上90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》。（圖／翻攝自X）

▲金秀賢上90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》，為此特地延後一天回國。（圖／翻攝自IG）

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黑柳徹子在IG發文透露，金秀賢為了參加《徹子的房間》錄影，特地將回國行程延後一天，而且錄影前，對方特地到休息室來打招呼。她之前看過韓劇《來自星星的你》、《淚之女王》，見到本人很開心，兩人不僅交換了禮物，最後工作人員還送來一大袋，裡面裝著扇子等滿滿「金秀賢周邊」，金秀賢解釋時還很害羞，而她也拿出印有自己肖像的杯子、T恤給對方看，並大讚金秀賢很可愛。

▲▼金秀賢上90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》。（圖／翻攝自X）

▲金秀賢看自己2013年作品《來自星星的你》表情忍不住害羞。（圖／翻攝自X）

而金秀賢在節目中回應喜歡吃什麼美食，坦言對日本菜沒有不喜歡的，這次吃了烤肉，還吃了鰻魚飯，「今天我還預約了吃炸豬排」，說完了還低頭笑了出來。有日本粉絲分享，他在另一個電視訪問也提到要去某間名店吃豬排，整個人期待的反應都在鏡頭前流露。

▲▼金秀賢上90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》。（圖／翻攝自X）

▲金秀賢說到已經預約要吃炸豬排，話畢低頭笑了出來。（圖／翻攝自X）

金秀賢私底下熱愛運動，會登山、騎自行車出遊，且曾經一個人去北海道旅行。他表示是2016年去的，大概去玩了12天，並用自己手掌比喻北海道，12天來大概沿著本島繞了快一圈。而他說自己當時戴著黑色的帽子、口罩，把自己包緊緊，又加上背著黑背包，也沒有去到人多的地方，吃東西去超商、拉麵店，只有住宿飯店時點套餐來吃，旅程中不知道是否有嚇到人，於是藉著節目鏡頭鞠躬道歉，表示當時如果有嚇到別人的話很抱歉。

黑柳徹子是暢銷兒童文學小說《窗邊的小荳荳》的作者，主持《徹子的房間》超過40年，娛樂圈眾多名人、明星都曾上過節目。她年屆90歲仍活躍談話節目，本人還很關注韓國娛樂，又深受銀髮族推崇，這次專訪金秀賢，節目吸引許多網友留言「好想要金秀賢當我孫子，好可愛的青年」、「他默默地站著而已都好可愛」、「眼神好誠實」，節目還因此登上熱搜關鍵字。

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金秀賢, 黑柳徹子, 徹子的房間

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