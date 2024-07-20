小嫻上完公廁「沖水鈕驚見一痕跡」！ 冒冷汗點名女網友：怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站透露，剛剛在外面上完廁所，正當要沖水時，驚見按鈕上頭有一個痕跡，讓她不禁附上兩個冒冷汗的圖案發問：「怎麼辦？」

▲小嫻詢問女網友意見。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）



小嫻在Threads發文詢問女網友上完公廁後，是否會直接用手按沖水鈕。之所以突然這麼問，是因為她剛剛看到按鈕上有鞋印，讓她不禁好奇「沖水的是要用腳踩嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小嫻意外看到沖水紐上有鞋印。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



小嫻進一步表示，如果上一個人用腳踩過按鈕，下一個人再用手去按，這樣的情況該怎麼辦？她的提問隨即掀起網友對公廁衛生的討論。

▲小嫻苦惱沖水方式。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



網友紛紛在小嫻的貼文下留言，分享自己的經驗和看法。有些人表示會用衛生紙隔著按鈕來按，另外有些人則建議最好用手按沖水鈕，若遇到和她一樣的狀況，「只能把手洗乾淨一點了。」

小嫻Threads全文：

問問女生

妳們在外面上完廁所

看到沖水的按鈕或沖水閥

會用手按嗎？

我剛剛看到按鈕上面有鞋印

沖水的是要用腳踩嗎？

如果上一個人踩過 下一個人用手去壓

怎麼辦？