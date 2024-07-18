李沐直球告白「吳慷仁親上去了」　《塑膠花》2對CP狂撒糖！

記者黃庠棻／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》劇情逐漸推向高潮，創下高峰點閱，其中兩位主角「金勤」吳慷仁和「娜娜」李沐感情線終於有出乎意料進展，兩人深夜玩煙火談心，加上酒精催化，情不自禁地接吻，男方看向女方的眼神也漸漸地變得溫柔，浪漫指數破表。

▲《塑膠花》吳慷仁親李沐。（圖／抓馬文化提供）

《塑膠花》故事圍繞著愛跟救贖，「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴逃亡過程中，逐漸建立起家人般情感，兩對CP感情線也有重大發展。娜娜在「西施」陽靚溫情鼓勵下，決定把握當下追愛，酒後壯膽深情表白金勤，直呼「痛會一直在，也會一直痛，可是從今天起，我們就可以笑著面對它。」兩人情感有重大進展；另一方面，勇敢追愛的西施懷上賴打（高捷飾）的小孩，也直球告白「我跟定你了。」兩組CP接下來會有什麼結果和反轉格外令觀眾期待。

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▲《塑膠花》吳慷仁、李沐跟高捷、陽靚感情線有重大發展。（圖／抓馬文化提供）

不僅如此，「花車五人組」和娜娜媽媽正式相約贖金交易也是另一大看點，5人為躲避警方追蹤，從高雄景點蓮池潭龍虎塔一路鬥智，轉移陣地到大型傢俱行躲藏。導演透露拍攝這2場重頭戲時出動大批人力，調度相當困難。

▲《塑膠花》到IKEA拍攝。（圖／抓馬文化提供）

對此，李沐認為導演會選擇IKEA成為交易地點別具意義，因為外界對IKEA印象就是「家」，而《塑膠花》正是圍繞著家庭走，劇中這一群邊緣人都想要找到各自歸屬，大家為了幸福而去冒險，在傢俱行進行了一場重要的追捕戰，設計格外有巧思，也希望觀眾可以體會到導演精心的安排。