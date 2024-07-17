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美聲團體出身「Solo卻大翻車」！　趙賢雅新歌遭狠批：沒一樣是好的

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手趙賢雅不僅是美聲團體Urban Zakapa的一員，也擔任過歌唱老師，是音樂圈內知名的實力派歌手，沒想到日前推出新歌〈Give You〉卻在表演現場出現唱不上去的窘境，且由於歌詞、旋律、造型和編舞都令人匪夷所思，引起各大社群平台的討論。

▲▼趙賢雅。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）▲▼趙賢雅。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▲趙賢雅表演到高音時明顯瞬間沒氣了，自己也尷尬看了旁邊一下。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▲趙賢雅表演到高音時明顯瞬間沒氣了，自己也尷尬看了旁邊一下。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

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▲趙賢雅唱不上去便把麥克風拿遠。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

趙賢雅日前帶著新歌〈Give You〉站上各大音樂節目舞台，5日在《Music Bank》表演期間，唱到「雖然不知道你是誰，從哪裡來的，但我真的很愛你」的時候差點破音，當下她也尷尬地笑著看了旁邊一下，不只如此，在舞蹈部分也有明顯不熟悉的情況發生。

留言區中的網友都說「準備這首歌的期間一定有人阻止你嗎？就是那個人了，請跟那個人一起工作」、「結尾表情就像戰死後的機器人」、「好像我在淋浴的時候隨便亂哼出來的歌」。

▲▼趙賢雅。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▲趙賢雅的結尾表情也廣受討論。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

另外，這首歌的歌詞也引起討論，從第一段主歌「我比起錢更喜歡花，可以毫無貪念地丟棄啊，我比起大地更喜歡天空，因為想要的星星全都是我的，若今天就是世界末日，我會向你奔馳而去，若此刻將持之以恆，和我一起跳整夜的舞」。

不只如此，副歌明明說不清楚對方是誰又來自哪，但卻突然說要獻上全部，令人匪夷所思的歌詞，再加上編舞中還有與歌曲非常不搭的地板動作，全部的因素加起來都讓人直呼「先不論風格和音準，她感覺根本沒練習」、「好像在看鴨子，從歌曲、造型到實力沒有一樣是好的」、「歌詞太老氣了」、「我很喜歡Urban Zakapa的趙賢雅，為什麼要做這種很像業餘的舞台」。

▲▼趙賢雅。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▲舞者突然展現地板動作，也被認為跟歌曲很不搭。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）

▼趙賢雅〈Give You〉新歌表演。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）

▼趙賢雅去年在《驚人的星期六》展現精湛歌唱實力。（影片／取自YouTube／tvN，如遭刪除請見諒）

 

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