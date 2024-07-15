毛加恩3歲兒「睡前突頭痛」無助哭敲頭！老婆衝急診：他從沒這樣過

記者潘慧中／綜合報導

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，隔年迎來大兒子出生，並在今年3月順利迎來女兒的誕生，喜獲不少祝福。沒想到，3歲兒子近日睡前開始頭痛還伴隨發燒，「無助的他只能自己敲打自己的頭」，嚇得她連忙帶去掛急診。

▲毛加恩和Tiffany的兒子最近睡前突然頭痛。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



Tiffany透露兒子最近玩了整天回家後，不但一直沒好的咳嗽變得更嚴重，睡前還開始頭痛、肚子痛且發燒到39度，「他從來沒有這樣頭痛。」

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看著兒子無助地敲打頭部，Tiffany和婆婆立刻帶小孩衝急診，「過程中他因為頭痛無助的大哭了」，她與婆婆只能輪流幫忙按摩頭部和揉肚子。

▲Tiffany連忙帶兒子掛急診。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



幸好醫生看診時，Tiffany的兒子非常地乖巧，插鼻子檢查是否為流感或新冠肺炎、以及拍X光的時候，孩子都十分配合，直到最後等報告時，小朋友才累到睡著。

兒子睡熟時，醫生建議抽血並留下一個打點滴的針，以免需要打點滴時再挨一針，這讓Tiffany心疼到快哭了，「想說沒有抽過血也沒有打過點滴，他可以嗎？」

▲毛加恩和Tiffany相當疼愛兒子。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



由於孩子睡得很入眠，Tiffany便捨不得叫醒，因此當醫生抽血時，她輕壓住兒子小小的肩膀和手，害怕小孩會驚醒大哭，「他的臉對著我，因為我也怕他嚇到起來看到的不是我」，幸好兒子全程沒反應。

不幸中的大幸是，醫生表示兒子的病況並不太嚴重，不是流感也不是新冠肺炎，之後吃完藥再回診即可，這讓Tiffany不禁感嘆：「真的覺得小孩生病，家長恨不得每一針都幫他挨，這次也真的覺得兒子長大了。」

Tiffany IG全文：

敢的兒子

昨天玩了一整天回家

一直沒好的咳嗽變得更嚴重了

但睡前頭開始痛

肚子也痛

他從來沒有這樣頭痛

無助的他只能自己敲打自己的頭

伴隨著發燒到39度

我們當然就衝急診

過程中他因為頭痛無助的大哭了

我跟婆婆輪流幫他按摩頭跟揉肚子

醫生看診的時候他特別聽話

要插鼻子看是不是流感或Covid 也乖的不得了

照x光也是自己乖乖的在裡面數到20秒

塞退燒藥也是好乖的屁股給護士用

最後等報告的時候他太累睡著了

睡熟的時候醫生說還是要抽個血

然後留一個打點滴的針

以免到時候要打點滴時就不用再挨一針

當下我真的心疼到快哭了

想說沒有抽過血也沒有打過點滴

他可以嗎？

他實在是睡得太熟也不忍心叫他

醫生要開始抽血了

我壓住他小小的肩跟手

怕他嚇醒大哭

他的臉對著我

因為我也怕他嚇到起來看到的不是我

醫生針一下去

他⋯居然繼續睡

太好了！

完全沒知覺的抽了血掛了點滴

等報告中他睡的好熟好熟

還好醫生說沒什麼太嚴重

不是流感跟Covid

開了些藥跟之後再回診

點滴拆針的時候他也是睡得好熟

完全不知道自己被扎了一針

當下真的覺得小孩生病

家長恨不得每一針都幫他挨

這次也真的覺得兒子長大了

感謝主

他沒事

也感謝主

給我一個如此勇敢的兒子