何如芸抱怨兒子「訊息不讀不回」！　遭冷笑怒了：我沒事幹？

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸最近斜槓出書，找來兩個兒子幫忙寫序，平時會在社群記錄日常的她，今（11）日就在社群發文分享，傳訊息給射手座兒子結果遭不讀不回，對方的回話更是讓她憤怒表示，「我決定晾他一陣子！」

▲何如芸發文分享與兒子的互動。（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

何如芸表示，她最討厭的事情之一就是「不讀不回、已讀不回」，因為她認為這是對人的最高忽視。然而，她觀察兒子的使用手機習慣後發現，對方一早醒來第一件事就是找手機，不是打手遊，就是滑IG，甚至半夜還在「情話綿綿」，認為兒子對手機的依賴程度已經達到「生死相許」的地步，但卻常常忽視她的訊息。

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▲何如芸會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

何如芸透露，有天她終於忍無可忍，向兒子表達不滿，並強調自己無論多忙，除了工作外，絕不會忽略任何人的訊息，她的朋友們也是如此，不過她的一番訓話卻換來一句冷笑，兒子反駁說：「那些人是沒事幹！」面對兒子輕蔑的態度，何如芸感到相當無奈，同時也大呼：「我～沒～事～幹？」因此她最終決定用行動來表達她的立場，表示要「晾他一陣子」，希望透過這種方式讓兒子體會她的感受。