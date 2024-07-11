ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

何如芸抱怨兒子「訊息不讀不回」！　遭冷笑怒了：我沒事幹？

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸最近斜槓出書，找來兩個兒子幫忙寫序，平時會在社群記錄日常的她，今（11）日就在社群發文分享，傳訊息給射手座兒子結果遭不讀不回，對方的回話更是讓她憤怒表示，「我決定晾他一陣子！」

▲何如芸（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

▲何如芸發文分享與兒子的互動。（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

何如芸表示，她最討厭的事情之一就是「不讀不回、已讀不回」，因為她認為這是對人的最高忽視。然而，她觀察兒子的使用手機習慣後發現，對方一早醒來第一件事就是找手機，不是打手遊，就是滑IG，甚至半夜還在「情話綿綿」，認為兒子對手機的依賴程度已經達到「生死相許」的地步，但卻常常忽視她的訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何如芸（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

▲何如芸會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

何如芸透露，有天她終於忍無可忍，向兒子表達不滿，並強調自己無論多忙，除了工作外，絕不會忽略任何人的訊息，她的朋友們也是如此，不過她的一番訓話卻換來一句冷笑，兒子反駁說：「那些人是沒事幹！」面對兒子輕蔑的態度，何如芸感到相當無奈，同時也大呼：「我～沒～事～幹？」因此她最終決定用行動來表達她的立場，表示要「晾他一陣子」，希望透過這種方式讓兒子體會她的感受。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

Tzuyang被家暴打了4年！網掀證據「她全身都是傷」鏡頭前擠出笑容

Tzuyang被家暴打了4年！網掀證據「她全身都是傷」鏡頭前擠出笑容

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

Tzuyang被家暴打了4年！網掀證據「她全身都是傷」鏡頭前擠出笑容

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

何如芸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存
  2. 吳佩慈突曬「家中新成員」萌翻！　好友狂喜：天啊太感動
  3. YTR超強劈腿短髮網美首發文！　神隱1個月近況曝光
  4. 承諾衝第3部國片！文化部長看《愛的噩夢》有感：男人不斷曖昧受苦
  5. 曾兩度衰被控小三！　古力娜扎罕見吐感情狀態「隨時會結婚」掀議
  6. 陳妍希新戲重現鄧麗君！　復古造型亮相挨酸
  7. 佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具
  8. 81歲父跌倒被診斷出中度失智！　李運慶「從小討厭爸」終於和解了
  9. 王陽明回鍋《角頭》演屁孩喊超爽！　「鎖脖狠掐」懷秋：我比較M　
  10. 「吉卜力最帥男神」回歸！《霍爾》20週年重返大銀幕　8／22上映

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366