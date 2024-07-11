ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S激烈床戰助陣！　動力火車重回現場傻眼：太難了

▲▼動力火車推出MV實景密室體驗。（圖／華研國際提供）

▲動力火車推出MV實景密室體驗。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

動力火車新專輯《結伴》的歌曲《催眠》MV找來金獎導演殷振豪執導、小S徐熙娣擔綱女主角，特別於11至14日在MV拍攝場所舉辦「動力火車『催眠：墜愛成癡』MV實景密室體驗」，是首次以官方MV為主題的真人實境密室逃脫，內容由《催眠》MV劇情延伸，邀請粉絲身歷其境感受MV氛圍。

▲▼動力火車首次挑戰密室逃脫遊戲。（圖／華研國際提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼動力火車首次挑戰密室逃脫遊戲。（圖／華研國際提供）

▲▼動力火車推出MV實景密室體驗。（圖／華研國際提供）

動力火車也親自來到現場體驗，2人都是第一次玩密室逃脫，表示雖然這次遊戲沒有設計得很難，但對於都是新手的他們來說還是有困難度，顏志琳說：「對我來說，最困難的是對於文字的解析比較慢，寫了很長，要重複看三、四遍才了解意思。」再加上遊戲還有限制時間，令兩人在解謎的同時也感受到時間壓力，尤秋興搞笑說道：「如果叫我們半天都待在這裡OK啦，我們可能找得到一個答案。」
 
兩位老爺這次在工作人員陪同下體驗活動，在問到誰表現比較好時，尤秋興笑說應該是工作人員，直呼自己沒什麼貢獻：「太難了，如果給我幾個小時的時間看題目，我就會找到答案了，幸好旁邊有人比較聰明。」但如果要在兩人之間選擇的話，他認為顏志琳表現得比較好，顏志琳在一旁聽到連忙謙虛說：「沒有沒有。」尤秋興也調皮回應：「我當然是客氣啦。」

尤秋興更打趣向粉絲喊話：「不要太認真啦！」引起眾人爆笑，他解釋是指大家用玩遊戲的心態來體驗就好，應該會覺得滿好玩的，顏志琳也向粉絲透漏秘訣：「要對我們的歌很熟悉，如果你不熟可能就會卡住，建議大家要先去聽我們的歌，還有記得再去複習一下《催眠》的MV。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

動力火車

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 卜學亮又和姚元浩爆衝突！遭開嗆「不要再逃避」　錄影現場火藥味十足　
  2. 《願望》首播開紅盤！　江祖平演渣女被讚「比槍狠」自虧：我是賤
  3. 兄弟求明牌整晚睡墓地「中獎數千萬」！　發生超毛現象...哥哥突意外身亡
  4. 野生陳芳語現身西門町！　火辣洞洞裝「祭驚喜福利」粉嗨炸
  5. 黃鐙輝妻遇「巨型不明生物」入侵嚇到尖叫！　照片曝光網瘋猜身份
  6. 「挺台灣」被嗆台獨！網紅尼克星高EQ妙回　小粉紅態度秒軟：我們較封建
  7. 胡歌結婚1年「罕曝夫妻相處模式」　表情洩真實狀況：她付出很多
  8. 男歌手與妻愛情長跑13年　「舌頭轉7圈」驚人恩愛秘訣曝：真的有效
  9. 唐治平教泰拳預拿10萬元薪水　還收「百萬名車」通勤淡水到內湖
  10. 楊丞琳連續10年「準時慶生李榮浩」！　曬同款自拍照高調放閃

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366