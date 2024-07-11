小S激烈床戰助陣！　動力火車重回現場傻眼：太難了

▲動力火車推出MV實景密室體驗。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

動力火車新專輯《結伴》的歌曲《催眠》MV找來金獎導演殷振豪執導、小S徐熙娣擔綱女主角，特別於11至14日在MV拍攝場所舉辦「動力火車『催眠：墜愛成癡』MV實景密室體驗」，是首次以官方MV為主題的真人實境密室逃脫，內容由《催眠》MV劇情延伸，邀請粉絲身歷其境感受MV氛圍。

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▲▼動力火車首次挑戰密室逃脫遊戲。（圖／華研國際提供）



動力火車也親自來到現場體驗，2人都是第一次玩密室逃脫，表示雖然這次遊戲沒有設計得很難，但對於都是新手的他們來說還是有困難度，顏志琳說：「對我來說，最困難的是對於文字的解析比較慢，寫了很長，要重複看三、四遍才了解意思。」再加上遊戲還有限制時間，令兩人在解謎的同時也感受到時間壓力，尤秋興搞笑說道：「如果叫我們半天都待在這裡OK啦，我們可能找得到一個答案。」



兩位老爺這次在工作人員陪同下體驗活動，在問到誰表現比較好時，尤秋興笑說應該是工作人員，直呼自己沒什麼貢獻：「太難了，如果給我幾個小時的時間看題目，我就會找到答案了，幸好旁邊有人比較聰明。」但如果要在兩人之間選擇的話，他認為顏志琳表現得比較好，顏志琳在一旁聽到連忙謙虛說：「沒有沒有。」尤秋興也調皮回應：「我當然是客氣啦。」

尤秋興更打趣向粉絲喊話：「不要太認真啦！」引起眾人爆笑，他解釋是指大家用玩遊戲的心態來體驗就好，應該會覺得滿好玩的，顏志琳也向粉絲透漏秘訣：「要對我們的歌很熟悉，如果你不熟可能就會卡住，建議大家要先去聽我們的歌，還有記得再去複習一下《催眠》的MV。」

