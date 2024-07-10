超哥獨資千萬再開新店！「超甲組」分店開45天就掰了　新計劃曝光

記者孟育民／台北報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」先於5月收掉台中逢甲夜市的店面後，驚傳位於台北市西門町的創始店也收攤。此外，超哥的日本料理店「超甲組」通化店也開幕短短45天就關店。稍早，超哥經紀人向《ETtoday星光雲》做出回應，表示接下超哥又會有新的事業，「原本兩家都是日料，因為通化商圈營業時間的問題，所以通化店改成做麻辣串串。」

▲超哥近年都在做餐飲業。（圖／記者李毓康攝）

超哥為了2家日本料理店費盡心思，光是租金、人事跟原物料就花費超過千萬，經紀人透露通化店日後將改名「壹直串麻辣鴛鴦」，由超哥獨資，目前還在籌備中，預計開幕時間在這一個月內。據悉串串店也是所費不貲，投入花費金額差不多近千萬，經紀人表示：「通化商圈的營業時間比較晚，所以改開串串，旁邊就是夜市，提供不一樣的宵夜選擇。」

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▲超哥接下來將開麻辣串串店。（圖／記者李毓康攝）

另外，超哥位於西門町昆明街的「超派炸雞」創始店從2023年5月開幕後都是跟妻子親自經營，第一個月的營業額高達120多萬元，之後每月都破百萬，事後於2023年底交給有「更生人的傳奇」、「監獄風雲傳奇」之稱的「鑽石師」接手。近日被網友發現悄悄收攤，經紀人則回應：「目前還有員林跟高雄，西門其實是店租到期，有在考慮是否換地點。」