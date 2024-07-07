班傑誤把拜拜用金爐當垃圾桶！　沿路狂丟「得知真相糗翻」懊悔無知

記者孟育民／台北報導

八大電視《WTO姐妹會》邀請新住民分享「台灣人讓他們不解的特殊行為」主題，來自美國的班傑提到剛到台灣時，因不瞭解台灣的燒金紙文化，誤把拜拜用的金爐當成是垃圾桶！班傑說，當時看到路上沒有垃圾桶，但家家戶戶門前都放了一個桶子，以為是地球日要大家集中垃圾，於是便將車上的垃圾收集後往桶子丟。他說：「我沒有把垃圾都給同一家，怕桶子很快就滿，便分散丟在每一家…」後來才明白那是拜拜用的金爐，班傑趕緊將垃圾拿走，回想當下無知行為，實在很糗。

▲班傑分享剛到台灣時，誤把拜拜用的金爐以為是垃圾桶的糗事。（圖／八大綜合台提供）



來自南非的Wade提起台灣人超級愛聊星座，來賓黃靖倫分享曾經因為星座導致戀情告吹；他說，以前遇到一位心儀的女生，兩人無話不談，卻在聊到星座時，對方突然表示兩人不能交往，「就說因為我是金牛座，她是獅子座，金牛座跟獅子座是No.1不合的，我們還是不要開始好了。」黃靖倫無奈表示，兩人根本都還沒有開始，對方就憑星座覺得不合！

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▲林靖倫因為星座戀情告吹。（圖／八大綜合台提供）

另外，台灣人很愛發明新用語，讓新住民非常苦惱，Wade笑說：「最近學到的新詞是『你要不要來我家看我貓，我家貓會後空翻』我想說這個也太厲害了吧，我真的想去看！」聽來很正常的用語，但主持人郭彥均解釋，其實這是帶有性暗示，眾人瞬間恍然大悟，連主持人莎莎也沒聽過，她逗趣說：「當下聽到我也會想去看耶，因為很難得。」

▲Wade揭文化差異。（圖／八大綜合台提供）



