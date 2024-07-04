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金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員金惠奫演完《背著善宰跑》人氣飆漲，戲劇播畢後，她的行程忙碌，4日出發飛往倫敦，以一頭嶄新的氣質直髮造型現身，卻引來正反兩極的評論，有粉絲氣歪直呼「造型師在整她」、「髮型很土」，但也有人表示「我覺得有不同感覺很美」、「惠奫怎樣都美」。

▲▼金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金惠奫現身機場，髮型被虧太土。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來。（圖／翻攝自Newsen）

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金惠奫4日為了拍攝畫報上午從仁川機場出發，她穿著淺藍色襯衫、白色短褲，搭配白色襪子，並梳起直髮旁分造型，宛如回到學生時期般的青春風格，然而，她的造型引起正反不一的回饋，粉絲多數認為她原本私下的打扮更好看，附上哭哭的表情符號表示「髮型不適合她」、「白襪不要穿好像比較好」、「造型師出來面對」、「太土了」、「讓她戴髮夾的人是誰呀」、「把缺點更顯現出來了」、「髮型有點遺憾，如果換掉沙龍就好了」。

▲▼金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金惠奫現身機場造型引起正反評論，粉絲留言氣哭「叫造型師出來」。（圖／翻攝自Newsen、theqoo）

▲▼▲▼金惠奫現身機場「髮型挨罵太土」網驚呆　粉絲氣哭：叫造型師出來。（圖／翻攝自Newsen、theqoo、金惠奫IG）

但也有粉絲緩頰「我覺得不差啊，雖然確實有點可惜，但沒必要說到這種程度」、「我覺得很漂亮啊」、「有點像全智賢」、「很可愛呀」、「髮型跟妝容，尤其是髮型最遺憾」、「看起來很清爽啊不錯」。

▲金惠奫被稱讚私服比較美。（圖／翻攝自金惠奫IG）

▲金惠奫被稱讚私服比較美。（圖／翻攝自金惠奫IG）

1996年出生的金惠奫擁有精湛演技，過去在《SKY Castle》飾演在意功課的優等生姜藝瑞，歇斯底里的演技收服觀眾，後來主演的《偶然發現的一天》、《御史與祚怡》都有亮眼表現，2024年則是靠著《背著善宰跑》人氣再度上升，打開高知名度，而她謙虛有禮的態度也非常圈粉，受到很多粉絲喜愛。

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