許富凱首次破尺度「唱情慾歌曲」！　幻想對象竟是日本大咖天王

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌王許富凱將推出新專輯《尪仔物》，今（28日）舉辦聽歌會，這次新作曲風多元，音樂製作上由陳建騏、黃韻玲、謝銘祐、黃浩倫、許哲珮、陳建瑋、馬念先、劉宗霖、王士榛操刀，更邀來武雄、知更、韋禮安、馬念先、葉樹茵、廖士賢、潘協慶、謝銘祐助陣。

▲許富凱分享新歌製作心情。（圖／何樂音樂提供）

其中〈咻碰〉一曲歌名俏皮，其實講述伴侶床頭吵床尾和，歌詞更露骨唱出激烈床戰，尺度頗大。專輯企劃林建良表示，許富凱當時收到〈咻碰〉一曲時，本來不打算納入新專輯，還懷疑歌詞是否不適合自己唱，但最後還是被說服，許富凱笑說林美秀很喜歡這首歌，甚至動念為他編舞。

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錄這首歌時，許富凱想像的畫面是日本天王桑田佳祐以及比基尼女郎跳舞，沒有想到太多情慾畫面，團隊原打算加入拍手聲，這首歌被虧看好成為新一代「床上運動」的情慾歌單，他則笑說樂見其成。

▲許富凱推出全新專輯《尪仔物》。（圖／何樂音樂提供）

而新專輯的歌曲〈慢開的花蕊〉出動大咖音樂人葉樹茵、孫穎妙，林建良表示當年天后江蕙（二姐）加盟點將唱片，公司曾為〈藝界人生〉廣邀作詞人，孫穎妙當時替〈藝界人生〉填詞，但最後是姚謙中選，後來這段歌詞被交給葉樹茵重新譜曲，時隔35年後成為許富凱這次的新歌〈慢開的花蕊〉，相當有緣。