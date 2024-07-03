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楊皓如擠奶「公公突開門闖入」！瞬間超尷尬　1反應被讚爆：大局為重

記者田暐瑋／綜合報導

楊皓如剛結婚時與公婆同住，卻遇上不少尷尬插曲，坦言在第一胎期間有許多摩擦，某次正在擠奶時，公公竟突然闖入，雖是不小心的，卻也讓她相當尷尬。

近日楊皓如在節目《哈囉 你有事嗎?》中分享與公婆同住的經驗，坦言在第一胎期間，曾面對許多與公婆的生活摩擦，有一次正在房間裡哄孩子睡覺時，孩子一直哭鬧，但她遵從育兒書的指示沒有馬上抱起，婆婆在門外聽了不忍心，就直接進房把孩子抱走，還有些責怪地說：「男生哭久會疝氣啦！」

▲楊皓如分享同住公婆經驗。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）

▲楊皓如分享同住公婆經驗。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）

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不只如此，有次楊皓如在擠奶時，公公也曾突然闖入，兩人頓時都相當尷尬，公公也急忙道歉，「我公公因為洗衣服，幫我們摺了很多衣服要分房間放，所以他是開門進來放衣服。」儘管這些行為讓許多人難以忍受，但她表示完全能夠接受這樣的狀況，也並未與家人起衝突。

楊皓如指出，與公婆的共處之道在於彼此的理解與適應，她認為，很多媳婦遇到類似情況可能會向丈夫抱怨甚至爭吵，但她選擇自我反省，強調同住在一起就要保護好個人隱私，「基本上，如果我不想要別人進來，就應該鎖門。妳要適應環境，妳不能讓環境來配合妳，不能怪別人。」

▲楊皓如分享同住公婆經驗。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）

▲楊皓如分享同住公婆經驗。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）

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