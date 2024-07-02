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Energy牛奶「絕技大風車」炸翻全場　五月天阿信虧：看一場少一場

▲▼ 五月天再邀請Energy擔任嘉賓，演繹全新full band版《星期五晚上》巴士、大飛球華麗近距離環場嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

▲ 五月天再邀請Energy擔任嘉賓，演繹全新full band版《星期五晚上》巴士。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

五月天1日帶著《回到那一天》環場夏日版到深圳大運中心體育場，五月天一登場，瞬間引燃歌迷的熱情，石頭說：「下午有大（雨），以為你們不會來了！沒想來了那麼多人，還這麼熱情，不管今天有沒有下那個東西，都讓我們全身濕透好嗎！」

▲▼ 五月天打造巴士、大飛球華麗近距離環場嗨翻粉絲。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 五月天打造巴士、大飛球華麗近距離環場嗨翻粉絲。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 五月天再邀請Energy擔任嘉賓，演繹全新full band版《星期五晚上》巴士、大飛球華麗近距離環場嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

聽到歌迷火熱無比的尖叫聲與合唱，怪獸放話說：「五月天遇強更強，看到你們熱情，五月天拿出來的熱情一定比你們嗨！」瑪莎搶先透露：「每一次上台聽到大家尖叫聲都讓我嚇一跳，雖然是熟悉的場館熟悉的朋友，知道大家都沒忘了五月天，我們每天也都會準備不一樣的歌曲，讓大家有不一樣的驚喜。」

深圳首場再邀請Energy擔任嘉賓，這回他們和五月天帶來全新full band版的〈星期五晚上〉，再度帥翻全場，這也讓阿弟回想起怪獸多年前的承諾：「Energy合體五月天幫我們伴奏，今天成真了！」不只五月天實踐承諾，怪獸也在Energy力拱下背著吉他帥跳「E16蹲」。

和五月天一樣反應敏捷的Energy也在talking環節和五月天一搭一唱逗樂全場。阿信笑問：「Energy在過去的時間線消失了二十年，當年他們是我們頭號勁敵，你們怎麼又會跑來了呢？」牛奶隨即接招說：「再次謝謝五月天邀請我們當嘉賓，上回在高雄演唱會以為那是人生最後一次聚合，感謝時光機讓我們成為再次就業男團，跟我們團名Energy一樣把滿滿能量帶給大家。」很珍惜每一次演出機會的Energy，看著牛奶的「大風車」，阿信大讚並開玩笑說：「看你大風車轉一場少一場。」五月天和Energy將在8月24、25日參加「超犀利趴13」演出，門票將於7日中午12點開賣。
 

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