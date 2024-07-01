郭彥均曝童年陰影「家人卡債破百萬」！　只辦1張信用卡全因帳單恐懼

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭彥均6月30日寫下長文，吐露了從小因家人生活態度而出現了「帳單恐懼症」，在充滿不安全感的環境下，得知信用卡欠債累積幾百萬，再被高額的循環利息壓得喘不過氣，長大後告訴自己絕對不能拖欠，信用卡也只辦一張且沒事不會帶出門。

▲郭彥均。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）



郭彥均表示，由於家人過去的理財觀念並不成熟，導致成長過程中對於未來充滿了恐懼，導致對信用卡帳單特別敏感，對於高額的循環利息感到窒息，甚至認為這可能將困擾年輕人一生。

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郭彥均進一步透露，他的家庭曾經欠下數百萬的信用卡債務，每次收到信用卡帳單時，最低繳款金額都在萬元以上，這樣的帳單多達十幾二十張，這些債務使得生活充滿了恐懼和不安。然而，他也感謝這些經歷，因為它們教會了他什麼是恐懼，什麼是安全感，讓他明白他的夢想就是家裡能夠平靜。

對於這種「帳單恐懼症」，郭彥均已經找到了自己的解決方式，只要有帳單都會立刻處理，不讓自己有任何的欠款。他更強調沒事就不會帶唯一一張信用卡出門，以現金支付為主的生活習慣才能帶來安全感：「我不怕人家說我老派，我很清楚我堅定的解除我的恐懼，這樣對家人才是最大的安全感。」

▲郭彥均只有一張信用卡，且不太使用。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）