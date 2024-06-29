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前面車輛突逆向！(Ｇ)I-DLE舒華、薇娟險出車禍　CCTV驚悚畫面公開

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩葉舒華以女團(G)I-DLE身份在韓出道，她近期與成員薇娟出演網路節目，她載著姐姐到處兜風玩耍，卻在路上遇到逆向車輛，行車記錄器畫面透過節目公開，令粉絲怒喊「應該交出畫面報警」、「檢舉逆向車輛」。

▲▼舒華、薇娟險出車禍。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼舒華載薇娟出遊，前方車禍竟逆向。（圖／翻攝自9700 STUDIO YouTube）

▲▼舒華、薇娟險出車禍。（圖／翻攝自YouTube）

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(G)I-DLE舒華與姐姐薇娟開車出遊，繞行全國旅行、吃美食、玩耍，享受兩人世界，她考到駕照後難得在韓國開車，粉絲都驚呼「團內老么長大了」。然而，舒華這趟旅遊雖是安全駕駛，卻在前往慶州的小路上遇到對面車輛逆向行駛的驚悚一瞬間，薇娟嚇到變臉並感到疑惑「那是逆向吧？」舒華也點點頭斥責，藉此教育觀眾：「這樣是不行的知道嗎？」

▲薇娟驚呼「那是逆向吧」。（圖／翻攝自YouTube）

▲薇娟驚呼「那是逆向吧」。（圖／翻攝自9700 STUDIO YouTube）

▲▼舒華。（圖／翻攝自YouTube）

▲舒華也斥責「這樣是不行的」。（圖／翻攝自9700 STUDIO YouTube）

由於該輛逆向超車的車子當時旁邊還有一輛貨車，只要舒華車速再快一點，就有可能發生危險事故，這段畫面看得粉絲觸目驚心，怒斥對方太危險，網友建議製作單位把那段畫面拿去報警，「有大貨車在旁邊還逆向超車」、「不能讓這種人繼續開車」、「真的是好險沒有受傷」。

(G)I-DLE將於近日攜迷你七輯《I SWAY》回歸，5人打扮嘻哈、露出性感纖腰，為夏日帶來絲絲清涼消暑作用。她們下半年行程滿檔，還即將在10月5、6日來到台北小巨蛋開唱，令粉絲非常期待。

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