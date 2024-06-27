與嫩妻結婚才要滿7年　洪榮宏突驚爆：換了兩個老婆！

記者蔡琛儀／台北報導

61歲的金曲歌王洪榮宏和老婆、「小鄧麗君」張瀞云迎接結婚7年，雖然張瀞云今天沒現身，但兩人感情依舊甜蜜，最近夫妻倆都換了新髮型，尤其張瀞云從長髮變成俏麗短髮，洪榮宏笑說，因為老婆剪了兩次，越剪越短，覺得「像是換了2個老婆」一樣。

▲洪榮宏換了新髮型。（圖／記者周宸亘攝）

2人目前住在新竹郊區，享受田園生活，他開心分享：「我們好像工頭自己弄，房子是毛胚屋，還有農地要怎麼規劃，現在有養雞跟一個魚池，還有鵝，鵝會幫我們吃草， 雜草多就怕有蛇，聽說鵝大便可以防蛇。」更笑說晚上聽著蛙鳴，療癒又好睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張瀞云去年檢查出長了3公分的肝腫瘤，好在是良性腫瘤，她沒有特別動手術，每半年定期追蹤，今洪榮宏也說老婆狀況很穩定，也說原本很愛吃零食的夫妻倆，最近開始節制：「之前會吃零食、吃很多，我們這個年齡已經不行這樣，她也有胃食道逆流，久了就不會想要吃了。」

▲林芯儀最近忙著投入工作。（圖／記者周宸亘攝）

而林芯儀和德國男友安迪目前感情也相當穩定，不過她最近忙著準備演出，已經很久沒飛去德國找他，但是上個月參加健美比賽時，男友有特別來台灣看她比賽，甜蜜直讚男友：「他很支持我，真的讓我能很專注在工作上。」也說男友看她健身，「他說他覺得我看起來更有自信，很喜歡。」