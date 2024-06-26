王彩樺大開深V雙球掉出！　「開衩到臀部」激辣模樣曝光

▲ 王彩樺和冬天合作新單曲。（圖／火種娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

坐擁51.7萬粉絲大軍的「在地甜心」冬天，從IG網紅朝歌壇進軍的首支勵志舞曲《美得要命》，邀請到她的偶像「保庇天后」王彩樺跨刀站台，冬天開心表示：「簡直像做夢一樣，彩樺姐是我多年來的偶像 , 從來沒有想過有一天會有機會和她合唱，經紀公司跟我說這個消息的當下，我興奮、緊張交錯，手腳都抖了起來，真的差點懷疑自己是不是中風前兆？」

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▲▼ 王彩樺誠意十足，訂製黑色性感「黑蘭嬌裝」。（圖／火種娛樂提供）



其實王彩樺和冬天過去並無交集，完全是聽到她的歌聲和看完一支又一支療癒的短影音後，覺得現在的年輕一輩，很少有人像冬天的台語說得那麼流利，二話不說點頭答應 , 並且將第一次饒舌獻給《美得要命》，她不僅要挑戰七秒內唸完30個英文音節，還要掌握好易揚頓挫，這對英文不是母語的王彩樺來說極度困難，嘴都快抽筋了，她說：「我睜開眼就在練習，晚上睡覺做夢也在碎碎唸，女兒還以爲我中邪了。」

王彩樺還自掏腰包、訂製了一套開衩到臀部的性感「黑蘭嬌裝」，誠意十足，MV中冬天和王彩樺互嗆：「誰最美 我最美……誰最美 我最美……誰最美 你最美」，所以導演要求人在鏡頭前互撕，一開始冬天還擔心會不會冒犯偶像，只敢客氣地碰撞；但導演說力道不夠，兩人要互推拉扯，最後王彩樺姐說：「冬天你麥客氣，來真的啦！」才終於完成這場「大打出手」的精彩動作戲。