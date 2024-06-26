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EXO-CBX「3成員正式提告SM高層」詐騙！控竊取財產　韓媒：全面開戰

記者田暐瑋／綜合報導

韓團EXO子團CBX槓上合作十多年的老東家SM娛樂，原以為經過協商後風波宣告落幕，怎料日前雙方再度開戰，CBX控訴SM娛樂開出奴隸合約，SM則反擊CBX坐享其成。CBX於26日再出手，被爆3名成員已對SM娛樂的高層提出詐騙指控，眾多韓媒將此視為CBX和SM娛樂撕破臉，紛紛以「全面開戰」、「衝突加深」下標題。

▲EXO-CBX二度與SM開戰。（圖／翻攝自IG）

▲EXO-CBX二度與SM開戰。（圖／翻攝自IG）

據南韓媒體《뉴시스》報導，來自法律和娛樂圈相關人士透露，CBX成員和其經紀公司INB100於25日向首爾城東警察局控告SM娛樂的共同代表：李成洙與卓永俊，CBX方指出，2023年與SM娛樂進行合約爭議調解時，SM娛樂簽訂協議謊稱會保證5.5%音源及唱片發行的佣金，這一虛假承諾導致成員們遭受損失。稍早CBX公司也向韓媒《OSEN》證實此事，將控訴SM高層違反《特定經濟犯罪（欺詐）加重處罰法》。

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▲SM共同代表：李成洙與卓永俊。（圖／翻攝自韓網）

▲SM共同代表：李成洙與卓永俊。（圖／翻攝自韓網）

CBX方進一步解釋，一般情況下新的經紀公司發專輯時，需支付超過銷售額15%的分潤給唱片發行公司，SM娛樂在調解時為了解決紛爭，提出只收5.5%的利多條件，最後卻沒有履行諾言，使得成員們在新的專屬合約期間，每季度都要向SM娛樂支付個人活動收入的10%，嚴正指控是在竊取成員們的利益及財產。

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