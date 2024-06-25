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Lisa越愛越大方？巴黎甜蜜約會LVMH三公子　身旁「全是男友家人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa感情生活全球關注，她自2023年爆出與LVMH三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）的緋聞後，雙方雖沒有正面承認過戀情，但近來愛得越來越大方，數度被拍到一起出遊。近日，微博又曝光一系列她與男方家人齊聚餐的現場照，明顯與緋聞男友家人熟識。

▲▼Lisa越愛越高調？巴黎甜蜜約會LVMH三公子　身旁「全是男友家人」。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

▲▼微博曝光Lisa近況，她在巴黎被拍到與LVMH三公子家人見面。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

▲▼微博曝光Lisa近況，她在巴黎被拍到與LVMH三公子家人見面。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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Lisa近日再度被拍到與緋聞男友弗雷德里克阿爾諾現身於巴黎某餐廳，餐桌上全是男方家人，包含LVMH二兒子Alexandre Arnault以及其妻子，Lisa坐在男友弗雷德里克身邊，席間有說有笑，看起來相處得很融洽，巧遇照很快傳遍微博，兩人的感情越愛越大方。

▲▼Lisa越愛越高調？巴黎甜蜜約會LVMH三公子　身旁「全是男友家人」。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

▲▼Lisa身旁全是弗雷德里克阿爾諾的家人，雙方感情已經穩定到與家人熟識。（圖／翻攝自新浪娛樂微博、Lisa IG）

▲▼▲▼Lisa身旁全是男方家人」。（圖／翻攝自Lisa IG）

身為全球人氣女團，Lisa與緋聞男友弗雷德里克阿爾諾的感情引起各界關注，兩人一度傳出感情生變，但後來數度被拍到同框，分手謠言不攻自破。

Lisa感情、事業雙豐收，即將推出個人新歌〈Rockstar〉，她力求突破，與過去甜美芭比娃娃造型不同，這次頂著狼尾頭髮型，秀出一身健康的古銅色肌膚，令粉絲非常好奇歌曲慨念，期待新歌早日釋出。
 

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Lisa, LVMH三公子, 弗雷德里克阿爾諾

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