簡廷芮「婚後沒見過他這麼開心」　出賣老公追星金智媛影片

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星金智媛因主演《淚之女王》翻紅，她的首次台北見面會門票也在開售當天秒殺。而簡廷芮24日透露，丈夫最近迷上金智媛，甚至還想叫她陪著一起去看見面會，對此，簡廷芮傻眼表示「結婚後沒看過他笑這麼開心」。

▲簡廷芮結婚四年，育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮24日在限時動態PO出丈夫盯著手機不斷露出笑容的影片，她透露，老公因為沒搶到金智媛見面會的門票，一整天都在家看金智媛的影片，「不誇張，真的是整天！這周末整間屋子都充斥著智媛的身影，結婚後沒看過他笑這麼開心？！」

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▲簡廷芮曬出老公看金智媛影片的表情。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

不僅如此，簡廷芮還幫丈夫求票，希望若有網友臨時無法前往，可以讓票給他們夫妻倆，並無奈說道：「沒錯…還要我陪他去見面會…只能說我人真是好^_^」

金智媛即將在7月來台舉辦首次的台北見面會，而她24日為了品牌活動搶先訪台，雖然班機保密、沒有公開在機場大廳露面，但她下機看到媒體，仍然親切微笑揮手。

▲金智媛為品牌活動來台。（圖／桃園機場聯誼會提供）