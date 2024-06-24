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邊佑錫過去暴瘦照被挖羞喊像沒吃飯　鬆口談金惠奫在心中的地位

文／妞新聞

本季黑馬韓劇《背著善宰跑》雖然早已迎來大結局，戲劇效應可是一點都不減，尤其是因戲爆紅的韓星「邊佑錫」，超高人氣受封新晉國民男友，他也在6月初來台舉辦首場見面會，吸引大批粉絲（郵筒）到場一睹男神風采，在全台灣掀起超狂「背著善宰跑效應」啦！

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邊佑錫聲勢越來越旺，近日還首度受邀出席於義大利米蘭舉辦的PRADA 2025春夏男裝大秀，190CM難以忽視的大長腿，就算站在一大排大咖巨星旁也很吸睛，不過現在的大紅人，可是熬了10年才出頭，邊佑錫2010年以模特兒身分出道，因為接不到工作還先入伍當兵，2016年轉戰戲劇圈也不順利，直到接下《背著善宰跑》才因戲爆紅，最近他登上韓版《哈潑時尚BAZAAR 》暢談背後辛酸血淚史。

▲邊佑錫在2010年以模特兒身分出道。（圖／naver，下同）

首先談到怎麼熬過艱難的無名時期，邊佑錫透露是大家的信任感給他力量，像是『相信你』、『你一定能做到』、『已經做得很好，發生什麼事都沒關係』，言談之間充滿對粉絲們的感謝，不過對於被全網再度挖出的「黑歷史模特兒時期」，男神也表示：「雖然不是想抹去，但是看到當時太瘦的自己會害羞」。

邊佑錫回想當時的「求職心路歷程」，他表示：「當時正在走米蘭時裝周，我在兩周期間幾乎沒吃飯只為了盡量多拼一場試鏡」，沒錢又得趕場的他，自爆曾經『一天走路8小時』（真的太苦了QQ），邊佑錫也透露看到自己舊照太瘦，登上韓網討論區的爆笑事件，笑喊：「大家說我很像被誰強制挨餓～」

「善宰CP」現實化有譜？

邊佑錫鬆口金惠奫的心中地位

在《背著善宰跑》劇裡劇外都火花四射，化學反應超高的男女主角「善宰CP」，讓大家超好奇邊佑錫在現實中對金惠奫的看法，在訪談中當被問到：「對你來說善宰是？」邊佑錫秒答：「是不想遺忘的存在」，再度認證是自己的人生角色。

之後到了關鍵問題，「對你來說任率是？」邊佑錫先是帶入角色表示是「善宰的全部」，接著回到邊佑錫本人的真實看法，鬆口承認：「對我來說是珍貴重要的人」，高甜直球式告白，讓CP粉一秒暴動敲碗：「快在一起！」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

 【延伸閱讀】

《背著善宰跑》結局後「金惠奫追著邊佑錫」現身機場！隔空比同款愛心「這幕」粉：好閃

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Niusnews妞新聞, 背著善宰跑, 邊佑錫

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