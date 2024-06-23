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艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　曬「自製追星手鍊」衝動想拚3胎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星艾莉絲育有1女1子，目前一家四口定居在英國。她23日透露，自己人生第一次陪女兒梨梨去追星，兩人因為喜歡泰勒絲，關係變得更加親近，還一起做了手環、練歌詞，也讓她有了「想再生個女兒」的想法。

▲▼艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　衝動想拚3胎。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲育有1女1子。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲透露，梨梨幾乎沒有喜歡過任何偶像，甚至不太認識明星，「她會喜歡泰勒絲也是因為我的原因，因為我很常在開車時聽小泰的歌，欣賞泰勒絲同為射手女有著不怕被擊敗的韌性。」沒想到，追泰勒絲成為了母女倆的共同興趣和話題，她也決定帶女兒去朝聖泰勒絲在倫敦舉辦的演唱會，當作給愛女的生日及小學畢業禮物。

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▲▼艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　衝動想拚3胎。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲▼艾莉絲帶女兒看泰勒絲的演唱會。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲▼艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　衝動想拚3胎。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲說，她和女兒在演唱會前一起做了友情手環、一起練習歌詞，「昨天我們在演唱會上一首接一首的唱唱跳跳，想到這輩子有女兒的陪伴，就覺得自己非常幸福。」她更感嘆說：「有股衝動好想再生一個女兒喔！」

▲▼艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　衝動想拚3胎。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲和女兒一起自製手鍊。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

【艾莉絲全文】

人生第一次陪女兒追星
昨晚和梨梨姐去了泰勒絲在倫敦的巡迴演唱會
這是給她的生日禮物和小學畢業禮物

她幾乎從來沒有喜歡過任何偶像
甚至不認識任何韓團或明星
她會喜歡泰勒絲也是因為我的原因
因為我很常在開車時聽小泰的歌
欣賞泰勒絲同為射手女有著不怕被擊敗的韌性

想不到這讓我們母女有了共同的話題和興趣
讓我們的關係變得更貼近
一起做友情手環一起練歌詞
昨天我們在演唱會上一首接一首的唱唱跳跳

想到這輩子有女兒的陪伴
就覺得自己非常幸福
有股衝動好想再生一個女兒喔

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