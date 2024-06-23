GD親口認了：BIGBANG現在只有3個人！粉絲一聽鼻酸了　3年前才發5人照

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團BIGBANG出道10多年，全盛時期紅遍全世界，即便歷經勝利、T.O.P退團，樂壇霸主地位仍不容撼動。G-Dragon（權志龍）身為隊長，個性低調始終未對外談及成員風波，但近日他受訪時，首度坦言：「我們成員只有3個人。」讓粉絲不由得心頭一緊，感嘆：「青春回不去了。」

▲BIGBANG。（圖／VCG）



G-Dragon近日接受南韓《ELLE》雜誌專訪，被問到是否會和成員聊起其他後輩團體，他主動表示：「我們成員之間嗎？啊，現在只有3個人。」讓訪問者坦言心裡一酸，他接著說，「不，我們並不會談論當下的狀況，但當然了，自然而然聽到的內容或是現在很夯的事還是會分享，不過從後輩的立場來說，也很難跟我們相處吧。」

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▲大聲、GD、太陽。（圖／翻攝自GD IG）

BIGBANG當年在成員退伍後，2019年可說是「災難年」，先是T.O.P爆出吸毒暫停演藝事業，勝利又因性招待醜聞入獄，勝利宣布退團後，2021年初GD上傳5隻手交疊接連握著彼此手腕的照片，是BIGBANG在2015年宣傳《MADE》系列專輯，似乎是在回憶往日兄弟情，令粉絲看哭。

▲GD發出「BIGBANG五隻手握一起」引粉絲淚崩。（圖／翻攝自GD IG）

而到了2022年，T.O.P離開老東家YG娛樂，本以為是暫別團體，怎料他之後截取多家媒體報導上傳到Instagram，直接將BIGBANG抹除，並且在留言區親自回應粉絲，表示自己已經退團，大動作切割令粉絲震驚錯愕，和GD一度傳出撕破臉傳言，但GD始終未對外發聲，如今親口說出BIGBANG只剩3個人，更令粉絲唏噓不已。

▲GD。（圖／翻攝自GD IG）

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