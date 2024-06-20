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影／Marz23首曬「兒子正面照」！憶安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人

記者劉宜庭／綜合報導

Marz23（阿夜，本名：林志融）是已逝男星安迪的兒子、也是歌手林吟蔚的弟弟，去年8月婚後迎來寶貝兒子出生，過去曬娃時都會刻意遮住孩子的臉，如今不僅公開愛子正面照，還有感而發為兒寫下一首歌曲，影片感動萬人，更讓畢書盡直呼「眼淚要掉下來…。」

▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）

▲Marz23首曬兒子正臉。（圖／翻攝自IG／Marz23）

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「當了父親之後，會對生命有非常大的體悟。」Marz23昨（19日）上傳影片中提到，有一次在月子中心抱著兒子，腦中閃過了一句話：「總有一天，我將會離開你。」當下，他便非常感傷地反問自己，「在這之前，能在你生命中留下些什麼？」

父親安迪2018年癌逝、享年57歲，如今Marz23升格當爸，「這讓我不禁回憶起我父親生前，在我生命中留下的那些美好回憶。」最後，他也向愛子喊話：「爸爸勇敢而發地寫了這一首歌，想讓你知道：『就算有天，我將會離開你，但我發誓會用盡全力守護你，到最後，留下最燦爛的煙火』。」

▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）

▲Marz23想起安迪生前留給他的美好回憶。（圖／翻攝自IG／Marz23）

唱到這裡，Marz23切換成台語繼續飆歌：「若不是你，我早已經沒生命，濛濛渺渺的忘記，什麼叫做希望，從今以後，要做一個勇敢的人。」最後，他接著唱起兒歌《小星星》，雖然整段影片僅1分21秒，但Marz23上傳不到一天時間，就累積超過3.7萬人按讚關注。

▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）▲Marz23首曬「兒子正面照」！憶亡父安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人。（圖／翻攝自IG／Marz23）

▲Marz23為兒子寫歌。（圖／翻攝自IG／Marz23）

影片更吸引許多演藝圈好友留言，包括畢書盡「眼淚要掉下來…」、Lulu「太感人了！而且好喜歡這個版本的小星星」、李佳穎「太感人了」、蔡昌憲「太讚了，當爸真的很有感」，姊姊林吟蔚也說「終於發了，期盼小朋平安快樂長大」，更有粉絲注意到「兒子露臉了，皮膚好白阿」、「哇！！！！孩子露臉了！！！！！」、「兒子終於露臉了」，意外掀起一陣熱烈討論。

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Marz23, 阿夜, 林志融, 安迪, 林吟蔚

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