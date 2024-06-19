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王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王柏傑18日駕車與一輛遊覽車發生擦撞，事後被驗出酒精濃度達到0.44毫克，被警方依違反公共危險罪當場逮捕。由於駕駛的車輛所有人是女友謝欣穎，根據現行法規，謝欣穎將同樣受到處罰，面臨吊扣車牌2年，並處以罰鍰，對此，謝欣穎經紀人也做出回應。

▲▼謝欣穎,王柏傑。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh、pochiehwang）

▲王柏傑謝欣穎。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

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根據道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，車輛借人酒駕將酒駕連坐，車主的車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也一樣要罰，「車主除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額，一併處罰。」王柏傑當日因要帶寵物去洗澡，選擇駕駛謝欣穎的車輛，對於遭受牽連，謝欣穎經紀人也回應：「所有相關罰則，我們一切會依法配合，謝謝大家關心！」

王柏傑前一晚和謝欣穎一起看球賽，稱看完後有去聚會喝酒，約到凌晨12點多就回家，早上起來神智清醒，並無不適，未料和遊覽車擦撞，他以為前一晚的酒精已經退盡，但測試結果顯示酒精濃度高達0.44毫克，相當震驚錯愕，對大眾再三道歉做了不良示範，並承諾會在家反省。

▲▼ 王柏傑酒駕 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王柏傑酒駕 。（圖／記者黃宥寧攝）

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