花蓮夏戀嘉年華壓軸卡司公布！　周湯豪、五堅情都來了

記者蔡琛儀／台北報導

2024花蓮夏戀嘉年華將於7月3日至7日在花蓮市東大門廣場舉行，並加碼宣布周湯豪與人氣男團五堅情加入演出陣容，周湯豪將在7月7日夏戀最後一天壓軸飆唱，W0LF(S)五堅情則將於7月5日擔任壓軸。

▲周湯豪擔任花蓮夏戀嘉年華壓軸之一。（圖／花蓮縣政府提供）

睽違2年到花蓮演出的他表示非常期待，並將精心準備內容，他還表示，非常喜歡花蓮，並希望能在這裡長住創作音樂、拍攝MV，「非常想去long stay，我的確有去拍過MV，我上張專輯的確很多歌也是在花蓮創作的。」這次想爭取更多時間待在花蓮好好放鬆一下。此外，他也邀請粉絲們推薦花蓮的美食，並表示會把握機會好好品嚐。

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已經來過許多次的五堅情仍非常期待能與粉絲們相見，婁峻碩直呼，每次回到家鄉花蓮都會有一種非常舒服的感覺，計畫放自己2個禮拜假期回家，好好放鬆，去看看海，至於美食清單，他笑答：「真的太多了！蒸餃、豆花，好多餐廳我都好喜歡！」剛推出新EP的他，預告這次會有新歌的演出，將帶來整個樂團編制的演出。

▲五堅情擔任花蓮夏戀嘉年華壓軸之一。（圖／花蓮縣政府提供）

邱鋒澤則表示：「每到夏天就會想到花蓮夏戀，在這個舞台上最能感受夏天的氛圍，台下也有來自四面八方的粉絲與觀眾，非常享受表演與互動的氛圍！」陳零九形容花蓮：「很Chill，天氣好空氣好！也有跟一些玩音樂的朋友討論，找個機會來花蓮邊玩邊寫歌。」最愛的在地小吃就是炸蛋蔥油餅。