莊雨潔認了暫別15年主播台！　「未來會換一個身分」：別太快忘記我

記者劉宜庭／綜合報導

美女主播莊雨潔昨（11日）深夜發出聲明，公開一則重大消息，宣布將暫別華視這個大家庭，消息一出便引起廣泛關注。她表示，這個決定並不容易做出：「其實這件事情想了非常久，一直沒有勇氣面對，因為我也是非常捨不得呀，不過必須說，這是真的，我要和這個大家庭暫別了！」

▲莊雨潔證實將暫別待了15年的主播台。（圖／翻攝自莊雨潔臉書）



莊雨潔強調，暫別熱愛的主播台，真的需要很大的決心，「不是那些外人看到的無聊原因。」回想一路以來的工作挑戰，經歷了她大半個青春，更把電視台視為「第二個家」，她自認忠誠度極高，也很感謝電視台願意給機會、培養她成為專業的主播、主持人、記者，「當然我也得感謝過去努力的自己。」

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然而，隨著進入下一個人生階段，莊雨潔心中不免冒出「是時候再去看看闖闖了」的想法，希望能在不同的職場上多點體驗與感受，並且不讓「習慣」阻止自己去冒險和學習，因此決定要轉換跑道，嘗試不同的可能性；另一個重要的原因，她表示希望能有更多時間可以陪伴孩子。

▲莊雨潔希望有更多時間陪伴小孩。（圖／翻攝自莊雨潔臉書）



不過，莊雨潔表示，一日主播、終身主播，更何況自己當了整整15年，「我相信我會帶著這份專業，前往下一趟旅程，不過我不會消失，未來會換一個身分，繼續和大家相見，感謝一路支持雨潔的你，未來也請多多指教！」文末，她也向眾人喊話「大家別太快忘記我嘿」。

▲莊雨潔預告將轉換跑道、迎接新身分。（圖／翻攝自莊雨潔臉書）