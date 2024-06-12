「情色教主」被邀伴遊！符合3門檻30萬up：小費另計 雪碧揭業界行情

記者潘慧中／綜合報導

雪碧（方祺媛）有「情色教主」的封號，以亮麗外貌、直率敢言的作風深受喜愛，但一舉一動也因此備受關注。有趣的是，她最近收到一項伴遊邀約，點開一看忍不住笑說：「現在找伴遊都開始巴菲特話術了唷？」

▲▼雪碧公開伴遊邀約私訊。（圖／翻攝自Facebook／雪碧方祺媛）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從訊息內容中，可以看到客戶是35歲科技業，這是一趟「倫敦拜金之旅」，為期5天，酬勞30萬起跳，小費和禮物另計，「有作品知名度可談，出發前會先支付部分酬勞。」

▲雪碧作風大膽。（圖／翻攝自Facebook／雪碧方祺媛）



伴遊的條件包括年紀要在18歲到30歲之間，外型清秀亮麗，個性外向活潑健談，無經驗也可以，「需面試」，一被選上就出發，「同行期間不得錄影拍照，不得洩漏客戶身分，全程保密。」

▲▼雪碧有「情色教主」的封號。（圖／翻攝自Facebook／雪碧方祺媛）



有趣的是，訊息最後還提到巴菲特說過的話，「做你沒做過的事叫成長；做你不願意做的事叫改變；做你不敢做的事叫突破」，試圖想說服女孩參加面試。然而，雪碧看完忍不住吐槽：「價格不一，也有一天50萬的，但這麼勵志的話術一定要分享一下。」