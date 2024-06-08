記者劉宜庭／綜合報導

賴雅妍從模特兒出身，後來轉戰戲劇圈表現亮眼，行程滿檔的她，近日拍攝新戲順利殺青，一下工就和同為演員的好友王傳一、謝佳見聚餐，期間3人還一起現身台北捷運，令大票粉絲驚訝不已。

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▲賴雅妍、王傳一、謝佳見搭北捷。（圖／翻攝自謝佳見IG）



賴雅妍和王傳一日前忙拍新戲《秘書俱樂部》，近日她順利殺青，特地和好友謝佳見相約聚會。恰好，謝佳見是6月份壽星，即將在14日迎來45歲生日，他開心曬出一系列合照：「好朋友就是，一殺青就聚餐，然後一起敲杯，然後一起慶生，然後一起搭捷運。然後也太幸福了吧！」

▲3人在車廂摘下口罩合影。（圖／翻攝自謝佳見IG）

文中，謝佳見附上一張蛋糕照片，引來賴雅妍笑回「結果你的生日蛋糕還是我吃的，到底有奪餓」，他則貼心表示「你比較辛苦，沒關係」。此外，由於3人2021年演出過《三隻小豬的逆襲》，因此合體畫面頓時勾起不少劇迷心中回憶，王傳一發文時也提到：「慶祝秘書殺青，三隻小豬坐捷運，立馬約起來。」

▲謝佳見的生日蛋糕被賴雅妍吃掉了。（圖／翻攝自謝佳見IG）



格外引人注意的是，3人搭乘北捷、現身車廂期間，數度摘下口罩合影，一旁民眾則在滑手機、看似沒有認出他們，畫面引來不少粉絲驚呼「哇！搭捷運，怎麼遇不到你！」、「還一起坐捷運了嗎」、「大方搭捷運啊」。