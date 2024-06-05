記者張筱涵／綜合報導

「長髮男」許瑞顯上個月21日搭乘台中捷運，遇到洪姓嫌犯持刀揮砍，不顧滿臉是血的疼痛奮力阻擋，被封為英雄，4日出面受訪特別穿上《魔物獵人》聯名款羽織，並提到《葬送的芙莉蓮》金句，希望改變外界對御宅族的印象，這件事情被以韓文轉發後，引起萬人討論。

▲許瑞顯在中捷勇敢制伏洪姓嫌犯。（圖／記者游瓊華攝）



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南韓網友轉發許瑞顯受訪相關新聞，並以韓文寫下「台灣宅宅在地鐵上幫助制伏揮舞凶器的兇嫌後說『如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這樣做』」，貼文發出3個多小時，吸引4000多人按讚和1.2萬的轉發和引用。

▲韓網友將許瑞顯的勇舉和引用《葬送的芙莉蓮》的受訪內容翻成韓文。（圖／翻攝自X）



尤其近年來在南韓也發生過數起隨機傷人案，有看過《葬送的芙莉蓮》或是喜愛動漫文化的網友們見到許瑞顯的勇舉和受訪內容後，紛紛表示「不只在漫畫作品，現實中也有像欣梅爾一樣的勇者」、「這真的太帥了」、「這就是正統派善舉人士的善良的影響力」、「這就是英雄敘事啊，帶給小市民道德觀與勇氣」、「沒錯，如果是欣梅爾一定會這樣做的」。

▲南韓網友在X上轉發討論。（圖／翻攝自X）